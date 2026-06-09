Гидрометцентр: Сильная жара сохранится в Московском регионе до конца недели

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Есть предупреждение о явлении, которое называется сильная жара. Это когда в Москве температура достигает 30 градусов и может превышать их», –сказала Макарова ТАСС.

По словам эксперта, во вторник и среду в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных ночных осадков. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, а воздух в Москве прогреется до 31 градуса. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.

В четверг и пятницу ночные температуры составят 14-19 градусов. Днем синоптики вновь прогнозируют локальные осадки, при этом жара усилится до 32 градусов. К субботе характер погоды существенно не изменится, дневная температура останется в пределах 26-31 градуса.

В начале недели Гидрометцентр объявлял оранжевый уровень погодной опасности в Москве.