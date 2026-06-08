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    Активность разведки Израиля стала мешать Америке
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    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
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    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    8 июня 2026, 21:48 • Новости дня

    В Вашингтоне зафиксировали неготовность главной фан-зоны к чемпионату мира по футболу

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня до старта футбольного первенства площадка для болельщиков на Национальной аллее американской столицы остается огороженной строительным забором без необходимой инфраструктуры.

    Первое мероприятие вблизи Капитолийского холма запланировано уже на четверг, когда состоится матч-открытие между сборными Мексики и ЮАР, передает РИА «Новости».

    По задумке организаторов, бесплатная зона должна стать местом притяжения фанатов. «В самом сердце столицы можно будет посмотреть прямые трансляции матчей, принять участие в интерактивных мероприятиях, насладиться вкусной едой и захватывающими развлечениями», – обещали американские власти.

    Однако территория все еще обнесена забором, а из оборудования установлен лишь экран для трансляций. Отсутствуют точки питания, туалеты и развлекательные локации. При этом активных работ не ведется: репортеры заметили лишь одного рабочего, отдыхающего в гамаке.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила пронос на трибуны мягких пластиковых бутылок с питьевой водой.

    В мае британские журналисты сообщили о нарастающих угрозах безопасности для будущих матчей турнира.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    8 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней

    Партия Пашиняна не набрала 50% после обработки 98% бюллетеней в Армении

    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер Армении Никол Пашинян, набирает 49,82% голосов после обработки голосов с 98% участков, свидетельствуют данные армянского ЦИК.

    Обработаны бюллетени с 1964 из 2005 избирательных участков, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома Армении.

    Второе место на выборах занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, получивший поддержку 23,35% избирателей. Тройку лидеров замыкает альянс «Армения» с результатом 9,94% голосов.

    Ранее данные независимых экзитполов показали, что правящая партия «Гражданский договор» уступила объединенной оппозиции.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

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    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Суд отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка
    Суд отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным взыскание 18,2 трлн рублей с европейского депозитария в пользу Банка России.

    Московская судебная инстанция отказалась удовлетворять требования европейской компании, передает ТАСС.

    Решение по масштабному иску российского регулятора на 18,2 трлн рублей оставлено без изменений. Соответствующая информация уже опубликована в официальной картотеке арбитражных дел.

    «Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – отмечается в материалах.

    В середине мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Банк России запросил исполнительный лист по данному делу.

    В начале июня депозитарий направил в инстанцию ходатайство о приостановке исполнительного производства.

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    8 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Политолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Политолог Ухов назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Политолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, что ставит на паузу изменение Конституции и осложняет ее «проевропейский курс», заявил политолог Илья Ухов.

    Ухов в своем Telegram-канале написал, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, несмотря на все подтасовки, административные приводы, несмотря на колоссальное давление на оппозиционные партии.

    «Правящий «Гражданский договор» проваливается ниже 50% – что не дает ему возможности, даже с учетом перераспределения мандатов по правилу д’Ондта, сформировать конституционное большинство в 3/5 голосов», – пишет Ухов.

    Утрата абсолютного контроля над парламентом ставит под угрозу планы Пашиняна по изменению Конституции и закреплению проевропейского курса страны.

    Неожиданным и решающим фактором стало прохождение в парламент партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Всю ночь политическая сила находилась на грани проходного барьера в 4%, но в итоге успешно преодолела его. Именно этот результат лишил правящую коалицию надежд на большинство, несмотря на жесткую кампанию подавления оппозиции в ходе предвыборной гонки, отметил политолог.

    Ухов напомнил о недавнем обещании премьера уйти в отставку, если против него выступят 300 тыс. граждан. «Ведь против вас выступило почти полмиллиона граждан Армении. Пора – значит уходить и освобождать место другим», – отметил Ухов.

    Эксперт прогнозирует начало серьезной политической борьбы, попытки подкупа оппозиционных депутатов и усиление давления на политических оппонентов действующей власти.

    «В пашиняновских тюрьмах сидят сотни членов и активистов оппозиции. Предстоит борьба с режимом, который поддерживает весь ЕС и Запад в целом. Одно можно сказать точно – по гегемонии «Гражданского договора» нанесен сильнейший удар. Оппозиция доказала, что даже в условиях сильнейшего административного давления и медийных атак можно показывать достойный результат и на равных бороться с выкормышами Сороса, захватившими власть в Армении», – заключил Ухов.

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей.

    Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян подверг жесткой критике прошедший избирательный процесс.

    Комментарии (7)
    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

    Комментарии (13)
    8 июня 2026, 09:50 • Новости дня
    Пашинян заявил о формировании правительства партией «Гражданский договор»
    Пашинян заявил о формировании правительства партией «Гражданский договор»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.

    Премьер-министр Армении объявил о победе своей политической силы на выборах, что позволит политической силе самостоятельно сформировать новое правительство республики, передает РИА «Новости».

    Выступая перед депутатами в Национальном собрании Армении, премьер-министр официально заявил о победе: «Хочу поздравить партию «Гражданский договор» с достигнутыми результатом и победой. «Гражданский договор» получит парламентское большинство и сформирует правительство», – заявил Пашинян.

    Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня при явке почти 49%.

    После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.

    Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.

    Комментарии (9)
    8 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении

    Политолог Данилин: Результаты голосования искажают реальную волю армянского народа

    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным итогам выборов сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. «Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Напомним, у правящей партии Армении 49,81% голосов.

    «Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна применялись все меры административного ресурса, чтобы обеспечить преимущество правящей партии «Гражданский договор», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Во-первых, выборы сопровождались давлением – как экономическим и политическим, так и силовым – на оппозицию, напомнил он. В этой связи собеседник упомянул арест Самвела Карапетяна и его соратников, мэра Гюмри Вардана Гукасяна, архиепископов Армянской Апостольской церкви, обыски в региональных штабах, угрозы в адрес агитаторов-студентов потерей места в институте, а также бизнесменов – отъемом компаний.

    Во-вторых, социальные сети и пресса были поставлены на контроль, продолжил Данилин. Политолог указал на сообщения СМИ, согласно которым французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна. «Европейские специалисты, которые имеют контакты с западными интернет-платформами, регулируют пространство для общения в Сети», – указал эксперт.

    «Мы видели нечто подобное на примере Молдавии. Сейчас это произошло в закавказской республике. Такие действия направлены на разрушение гражданского мира в стране», – считает спикер. В-третьих, проявилась дискриминация граждан по принципу места жительства, добавил Данилин. Дело в том, что избирательные участки за границей в итоге так и не организовывались.

    «Представителям диаспор, живущих вне Армении, оказалось затруднительно проголосовать», – сказал он, отметив, что тех армян, кто приезжал из других стран, в том числе из России, допрашивали спецслужбы. «Неудивительно, что в связи с принятыми мерами партия Пашиняна сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. Сейчас вопрос в том, сможет ли «Гражданский договор» сформировать правительство», – рассуждает аналитик.

    «Но как бы то ни было, результаты голосования искажают реальную политическую волю армянского народа. Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем. Я думаю, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – считает Данилин.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что результат парламентских выборов не принес сенсаций. «Нечто похожее, вероятно, можно было прогнозировать. Сатана, как известно, всегда в деталях», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Здесь – методы, которыми достигнут данный итог (бурная кампания с репрессивными акциями и внешним участием), а также недобор правящей партией до результата, который полностью развязал бы ей руки. Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент будет местом схватки по наиболее принципиальным вопросам», – прогнозирует эксперт.

    По его мнению, также итог выборов показывает, что обещанный премьер-министром референдум об изменении конституции не гарантирует ему успеха. «Главный вопрос – убрать из преамбулы ссылку на Декларацию независимости, где упоминается Карабах. Это предварительное условие Баку для заключения мирного договора», – указал политолог.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – заключил Лукьянов.

    Напомним, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней. При этом фракция получает право единолично формировать кабмин, так как, согласно закону, политической силе, получившей большинство голосов, добавляют мандаты нацменьшинств республики.

    Ситуация с результатами голосования кардинально изменилась в течение ночи. Изначально премьер объявил о победе своей партии, когда Центральная избирательная комиссия обработала лишь 10% бюллетеней. На тот момент «Гражданский договор» лидировал с результатом 54,64%, однако по мере подсчета голосов этот показатель заметно снизился.

    Второе место на выборах занял блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, получивший 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партию «Процветающая Армения» поддержали 4% избирателей. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

    Карапетян подверг жесткой критике избирательный процесс. «Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно», – подчеркнул он. По его словам, власти остановили подсчет на уровне 20% обработанных бюллетеней из-за стремительного падения показателей правящей партии.

    Кочарян в свою очередь заявил, что слова Пашиняна о победе до подведения итогов выборов – это шаги по давлению ЦИК и узурпации власти. «Вместо того чтобы без окончательных результатов давать указания судебной системе и государственным инстанциям и угрожать им, действующий режим еще должен понести правовую ответственность за все зафиксированные за это время избирательные нарушения», – отметил политик.

    Отметим, всего в выборах участвовали 18 политических сил. Явка превысила 50%. Оппозиция столкнулась с давлением: правоохранители задержали около 700 сторонников «Сильной Армении», порядка 80 человек оказались под арестом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности голосования из-за отстранения конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подмену законной борьбы противодействием демократическим процедурам.

    Пашиняна поддержали все европейские лидеры. Это покровительство выразилось, в частности, в проведении Европейского саммита в Ереване. Кроме того, к поддержке присоединились и США. В конце мая армянскую столицу посетил госсекретарь Марко Рубио. Стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

    Глава Белого дома Дональд Трамп на следующий день написал, что Пашинян разделяет его точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья и «делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной». Армянский премьер говорил, что инициирует принятие новой конституции страны после парламентских выборов. Он также отметил, что намерен продолжить курс Еревана на вступление в ЕС, но при этом сохранить участие и членство в ЕАЭС, а также продолжить развивать отношения с Россией.

    Комментарии (5)
    8 июня 2026, 01:27 • Новости дня
    Киев притормозил сделку с США по недрам

    Офис Зеленского негласно притормозил сделку Украины и США по недрам

    Киев притормозил сделку с США по недрам
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского негласно приостановил реализацию сделки с Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, пишут украинские СМИ.

    «Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <...> дали команду притормозить», – заявил источник в добывающей промышленности Украины.
    По его словам, потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что ключевой интерес Зеленского и его офиса в этой сделке заключался в попытке «задобрить Трампа». В Киеве рассчитывали, что глава Белого дома продолжит военную и финансовую поддержку, представляя ее как американские взносы в совместный фонд для будущих инвестиций в добывающий сектор Украины. Однако, по словам собеседника, Трамп согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.

    После этого, отметил источник, у украинских властей пропало стремление продвигать соглашение, а по вертикали была спущена негласная установка не оказывать сделке особого содействия и максимально ее тормозить. При этом публично об этом не заявляют, чтобы не обострять отношения с Трампом. Одновременно в Киеве изучают возможность привлечения к разработке украинских ресурсов европейских инвесторов.

    В начале года на Украине провели конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области. Победителем стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, которого называют другом Трампа. Вскоре результаты конкурса были оспорены через украинский суд, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В мае 2025 года Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах.

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    8 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
    МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, избирательная кампания сопровождалась жесткими репрессиями властей против оппозиции и Армянской апостольской церкви. Гонения затронули силы, выступающие за союз с Россией и членство в ЕАЭС и ОДКБ, а также против вступления в Евросоюз, который проводит враждебную политику по отношению к РФ, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что в обществе сохраняется широкий запрос на развитие российско-армянских связей и участие в евразийских структурах.

    В Москве подчеркнули заинтересованность в сильной и суверенной Армении, отметив крайнюю поляризацию армянского общества. В МИД заявили, что односторонние решения без учета мнения всех слоев населения ведут страну к расколу и потрясениям. Дальнейший курс России в отношениях с Арменией будет выстраиваться с учетом реальных шагов армянского руководства.

    Министерство иностранных дел России обвинило Европейский союз во вмешательстве в избирательный процесс Армении.

    Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей по итогам подсчета бюллетеней.

    Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование абсолютно недемократичным.

    Эксперт Федор Лукьянов спрогнозировал ожесточенную политическую схватку в новом парламенте республики.

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    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    8 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северная Корея переживает бурный экономический рост, который западные наблюдатели называют одним из самых удивительных событий в мировой экономике, пишет The Wall Street Journal.

    Случай Северной Кореи является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, уровень благосостояния северокорейской элиты достиг максимальных значений за долгий период, несмотря на действующие международные санкции.

    Как отмечает издание, развитию экономики КНДР способствуют экспорт собственной продукции, включая поставки вооружений в Россию, а также активное экономическое сотрудничество с Китаем. Дополнительным фактором роста стала возможность увеличивать поставки энергоресурсов, комплектующих и сырья, что позволяет стране частично обходить санкционные ограничения.

    Наиболее заметны перемены в Пхеньяне. В столице активно внедряются цифровые сервисы: такси можно заказать через мобильное приложение, а время ожидания значительно сократилось. В ресторанах предлагают блюда международной кухни, включая пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а расплатиться можно по QR-коду.

    На улицах города становится все больше китайских электромобилей и автомобилей зарубежных марок. Одним из признаков экономической активности стало появление новых автосалонов, где, по данным WSJ, продаются автомобили BMW. Также в городе открываются интернет-кафе, магазины товаров для домашних животных и другие объекты сферы услуг.

    Активно развивается и жилищное строительство. Только за прошлый год в Пхеньяне было возведено около 10 тысяч новых квартир и домов. Как отмечает издание, этот показатель превышает объемы жилищного строительства, зафиксированные за аналогичный период в таких крупных американских городах, как Лос-Анджелес и Чикаго.

    За последние годы власти завершили ряд масштабных проектов, которые долгое время оставались замороженными. Среди них — новая крупнейшая больница страны, огромный тепличный комплекс и современный курортный объект.

    Одновременно реализуется программа «20×10», предусматривающая ежегодное строительство новых промышленных предприятий в двадцати городах и районах страны на протяжении следующего десятилетия.

    Южнокорейские аналитики также фиксируют расширение нефтехранилищ КНДР и рост поставок энергоресурсов морским транспортом. По их оценкам, уровень ночного освещения страны за последние пять лет увеличился примерно втрое, что может свидетельствовать об активизации экономической деятельности.

    В то же время эксперты подчеркивают, что позитивные изменения распределены неравномерно. За пределами столицы уровень жизни остается значительно ниже. Согласно данным ООН за 2025 год, почти половина населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания.

    На фоне экономических изменений продолжается укрепление сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Стороны заявляют о намерении расширять взаимодействие в различных сферах, включая военно-техническое и экономическое сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый зоомагазин в Пхеньяне.

    Ранее глава государства призвал развивать туризм для экономического роста страны. Международные футбольные организации лишили женскую команду из Северной Кореи призовых из-за жестких санкций.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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