Истребитель США выпустил ракету по танкеру в Оманском заливе

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент с коммерческим судном произошел в понедельник, передает РИА «Новости». Американские военные атаковали нефтяной танкер M/T Marivex из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

«Центральное командование США обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания вооруженных сил США», – отмечается в заявлении ведомства в соцсетях.

В конце мая Центральное командование ВС США анонсировало военные действия против иранских кораблей в Ормузском проливе.

Несколькими неделями ранее американские военные нанесли серию ударов по командным пунктам Ирана.

За день до этого истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.