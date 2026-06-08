  • Новость часаКочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
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    Пашинян готов стать антироссийским диктатором
    Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    8 июня 2026, 19:59 • Новости дня

    Аэропорты Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Ульяновске.

    Меры коснулись воздушной гавани столицы Татарстана, а также ульяновского аэропорта Баратаевка.

    «Аэропорты Казани и Ульяновска («Баратаевка»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении Росавиации в Max.

    В марте ограничения на полеты установили в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи. В тот же день ведомство ограничило работу воздушных гаваней Пензы и Самары. В феврале Росавиация закрыла небо над четырьмя городами Поволжья.

    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    8 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Лукьянов оценил итоги выборов в Армении

    Лукьянов спрогнозировал политическую схватку в парламенте Армении после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты парламентских выборов в Армении оказались ожидаемыми, однако правящая партия Никола Пашиняна не получила большинства, что приведет к ожесточенной политической схватке, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил в Telegram-канале, что итоги парламентских выборов в Армении не стали сенсацией.

    «Сатана, как известно, всегда в деталях», – подчеркнул эксперт, отметив методы проведения кампании с репрессивными акциями и внешним участием.

    Правящая партия не смогла набрать количество голосов, необходимое для полного контроля над ситуацией. По словам Лукьянова, если распределение мандатов не изменится в пользу Никола Пашиняна, парламент превратится в арену жестких столкновений по ключевым вопросам. Кроме того, результаты голосования ставят под сомнение успех референдума об изменении Конституции, который обещал премьер-министр.

    Основной проблемой остается требование Баку убрать из преамбулы Конституции Армении ссылку на Декларацию независимости с упоминанием Карабаха для подписания мирного договора.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – сообщил Лукьянов.

    Политолог подчеркнул, что России, в свою очередь, предстоит определить цели и условия дальнейшего взаимодействия с Арменией.

    После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.

    Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе.

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    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    8 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послание Владимира Зеленского было адресовано президенту России Владимиру Путину, однако его почему-то разослали по всему миру, отметил глава МИД Сергей Лавров.

    Подобное поведение не свойственно вежливым людям, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – заявил министр журналистам.

    Соответствующий комментарий руководитель МИД дал после завершения переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру завершить конфликт.

    Президент России назвал тон этого послания хамским.

    Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель охарактеризовала данный шаг незрелым.

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    8 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу

    Лавров: Гутерриш откровенно подыгрывает Западу по украинскому вопросу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действующий руководитель Организации Объединенных Наций не соответствует требованиям беспристрастности, отдавая явное предпочтение западным странам при рассмотрении международных проблем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подверг резкой критике работу Антониу Гутерриша. По словам дипломата, глава международной организации занимает ангажированную позицию, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», – заявил министр.

    Москва настаивает на строгом соблюдении Устава ООН будущим руководителем структуры. Российская сторона ожидает от нового генерального секретаря категорического отказа от получения указаний со стороны любых государств-членов.

    При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность поддержать кандидатуру женщины на этот высокий пост. Он отметил, что Россия абсолютно не возражает против женского руководства в данной или любой другой международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за нарушение принципа беспристрастности.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил о скором визите в Москву кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет.

    Другая претендентка на эту должность Ребека Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с российской стороной.

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    8 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Кремль призвал дождаться оглашения окончательных результатов выборов в Армении

    Песков сообщил об ожидании окончательных итогов голосования в Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль ждет объявления окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует сообщения о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва ожидает официального оглашения результатов армянского голосования, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что специалисты собирают все поступающие данные о ходе кампании.

    «Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», – уточнил представитель Кремля.

    Выборы депутатов на пять лет прошли накануне. При этом оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны во вмешательстве в процесс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал кампанию нелегитимной из-за масштабного устранения конкурентов.

    Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов. Она получит большинство за счет мандатов национальных меньшинств и перераспределения мест.

    В парламент также прошли блок Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс Роберта Кочаряна, который поддержали почти десять процентов граждан.

    Партия премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей по итогам подсчета всех бюллетеней.

    Лидер политического объединения «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедший избирательный процесс недемократичным.

    Член Центризбиркома России Людмила Маркина отметила серьезные трудности при подведении итогов голосования из-за усложненной процедуры.

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    8 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил ОСК не допустить остановки работы над новыми ледоколами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации предпринять все необходимые меры для бесперебойного создания ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

    «Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград», – обратился российский лидер к генеральному директору ОСК Андрею Пучкову в ходе рабочей встречи, сообщается на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что корпорация является ведущим объединением в отечественном судостроении, объединяя верфи, научные центры и приборную базу.

    Путин напомнил, что за последние два года правительство выделило корпорации свыше 80 млрд рублей поддержки. В свою очередь Пучков доложил о рекордных показателях: в 2025 году заказчикам передали порядка 50 кораблей, а всего за последнее время сдано около 110 судов. Военно-морской флот пополнился четырьмя подводными лодками и первым боевым ледоколом «Иван Папанин».

    Глава корпорации также сообщил, что в 2025 году ОСК впервые за долгое время вышла на положительный финансовый результат. Выручка предприятия за три года увеличилась на 30%, достигнув 525 млрд рублей. Кроме того, в текущем году начнется масштабная модернизация «Северной верфи», которая приобретет совершенно новые качества.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Объединенной судостроительной корпорации.

    Неделей ранее Путин поручил профинансировать строительство новых ледоколов.

    В ноябре прошлого года российский лидер разрешил начать возведение атомного судна «Сталинград».

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    8 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Более 2,2 млн российских семей с детьми получили социальные услуги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 2,2 млн российских семей, в которых воспитываются более 3,2 млн детей, получили социальные услуги и социальное обслуживание через региональные организации соцзащиты. Всего таким семьям было оказано более 334 млн социальных услуг. Такие данные приводятся в материалах Минтруда России ко Дню социального работника, который отмечается в России 8 июня.

    Сегодня социальную поддержку семьям с детьми оказывают около 2,5 тыс. региональных организаций социального обслуживания. В их числе 189 центров социальной помощи семье и детям, 803 комплексных центра социального обслуживания населения, 462 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 151 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также 213 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

    Наибольший объем оказанных услуг пришелся на социально-бытовую помощь – 124,7 млн услуг. Кроме того, семьям были предоставлены 72,5 млн социально-медицинских услуг, 32,8 млн социально-психологических, 19,3 млн социально-правовых и 1,8 млн социально-трудовых услуг. Еще 82,8 млн составили другие виды социальной поддержки.

    Продолжается развитие сети семейных многофункциональных центров. С 2022 года в 62 регионах страны открыто 220 семейных МФЦ, в том числе 126 – при поддержке федерального бюджета и 94 – за счет региональных средств. За время работы центры предоставили социальные услуги более чем 303,6 тыс. семей, в которых воспитываются 487,1 тыс. детей. Социальным сопровождением охвачено свыше 84,4 тыс. семей.

    По итогам 2025 года социальными услугами в различных формах были охвачены более 9,1 млн граждан. Из них 1,8 млн человек получили помощь на дому, свыше 1,9 млн – в полустационарной форме, порядка 563 тыс. – в стационарных учреждениях. Еще 4,8 млн гражданам были оказаны срочные социальные услуги.

    В целом в системе социального обслуживания сегодня работают более 525 тыс. человек. Из них свыше 300 тыс. составляют социальные работники, специалисты по социальной и реабилитационной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги и сотрудники, оказывающие помощь семьям. В реестр поставщиков социальных услуг включены более 6,7 тыс. организаций, из которых около 2,3 тыс. являются негосударственными. В систему входят дома социального обслуживания, реабилитационные центры, комплексные центры соцобслуживания, кризисные центры помощи женщинам и другие учреждения.

    Особое внимание уделяется развитию стационарозамещающих технологий. В 88 регионах ими охвачено более 88,3 тыс. пожилых людей и инвалидов. Услуги по модели «Стационар на дому» получили 45,4 тыс. человек, в приемные семьи для пожилых переданы 5,7 тыс. человек, а программой сопровождаемого проживания охачено 7,9 тыс. инвалидов. Кроме того, благодаря работе мобильных бригад более 1 млн жителей отдаленных населенных пунктов получили социальную, медицинскую и бытовую помощь. Услугами сиделок в рамках проекта «Помощник по уходу» в прошлом году воспользовались более 100 тыс. человек.

    По итогам 2025 года в программы «Активное долголетие» были вовлечены около 15 млн россиян, что составляет порядка 39% граждан старшего возраста. Более 8,6 млн человек регулярно занимаются физической культурой и спортом, почти 4,7 млн участвуют в творческих проектах, а около 400 тыс. занимаются волонтерской деятельностью.

    Отдельное внимание уделяется социальной поддержке ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Участникам СВО или их супругам, если сам участник СВО признан инвалидом I или II группы, с 1 января 2026 г. предоставлено право на заключение социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и напомнил об указе Петра I 1701 года как начале российской системы соцзащиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о запуске с 1 июня 2026 года приема заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми через портал госуслуг и отделения на местах. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении за два года числа детей в детских домах и приютах с 60 до 49 тыс. благодаря поддержке семей и трансформации системы учреждений.

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    8 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередной вражеский дрон был успешно ликвидирован на подступах к российской столице, на месте падения его обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося в сторону города.

    «ПВО Минобороны сбила один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июня силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Третьего июня средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. Второго июня российские военные нейтрализовали еще два вражеских аппарата.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    8 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Эксперты оценили итоги ПМЭФ для цифрового суверенитета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петербургский международный экономический форум продемонстрировал переход цифрового суверенитета России в практическую плоскость с конкретными результатами и формированием новых точек роста, отметили эксперты.

    «ПМЭФ в этом году убедительно показал: цифровой суверенитет перестал быть лозунгом и стал практической задачей с конкретными результатами», – заявил заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.

    По его словам, отечественные платформы достигли зрелости, став альтернативой иностранным решениям и потенциальным экспортным продуктом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сабитов подчеркнул важность комплексного подхода, при котором технологии развиваются вместе с ценностной рамкой. На форуме также обсуждались прозрачность алгоритмов, защита детей в цифровой среде и сохранение культурного кода в условиях развития искусственного интеллекта.

    Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил принципиальное значение итогов ПМЭФ для ИТ-отрасли. По его мнению, на форуме сформировался консенсус между государством, бизнесом и экспертами по ключевым направлениям развития. Шлыков добавил, что озвученные инициативы по поддержке разработчиков и удержанию специалистов станут новыми точками роста.

    Петербургский международный экономический форум задал новые ориентиры развития для российской ИТ-отрасли. Президент России Владимир Путин назвал развитие собственной цифровой инфраструктуры вопросом исторического выбора. Участники форума обсудили вопросы цифрового суверенитета. Эксперты отметили важность сохранения ИТ-кадров. Специалисты обратили внимание на необходимость защиты детей в цифровой среде.

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