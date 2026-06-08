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    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня

    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    6 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Ответ Варшавы на героизацию ОУН Зеленским напугал Киев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) обострило конфликт с Польшей и, как считают эксперты, поставило под вопрос европейские перспективы Киева.

    Действия лидера Украины Владимира Зеленского по героизации ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация)  может закрыть Киеву дорогу в ЕС, пишет Strana.ua, на которую ссылается РИА «Новости». В материале подчеркивается: «По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», – говорится в публикации.

    Отмечается, что действия главы киевского режима обострили давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким. Он, как напоминает издание, неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

    При этом напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН названа лишь одной из граней противоречий. Авторы статьи указывают, что в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут превратиться в серьезных экономических соперников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение Киева присвоить подразделению ВСУ имя УПА.

    Ранее директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о необходимости личных извинений Зеленского перед Каролем Навроцким из-за героизации украинских националистов.

    А депутат Европарламента от польской коалиции «Конфедерация» Анна Брылка инициировала процедуру лишения Зеленского Европейского ордена за заслуги после присвоения подразделению ВСУ наименования в честь УПА.

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    6 июня 2026, 06:37 • Новости дня
    Захарова назвала неадекватными заявления руководства европейских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политический курс западных государств, сравнив их управленцев с врачами узкого профиля на фоне дискуссий о жизнеспособности альянсов.

    Захарова оценила высказывания иностранных политиков и прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО и жизнеспособности правительств на Украине и в Евросоюзе, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления», – поделилась дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    На сессии по информационным вопросам Захарова отметила абсолютно противоречивые вплоть до противоположных формулировки: то про переговоры с Россией, то про наращивание давления на Россию, то про евробезопасность, то про оружие киевскому режиму.

    «Что это такое? Это, конечно, такая антиевропейская заряженность», – сделала вывод официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила неизлечимое безумие во внешней политике Запада. МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов. Захарова назвала самоубийственным отказ Европы от сотрудничества с Россией.

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    5 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц выразил готовность вести переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры выражают открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса при обязательном участии представителей Евросоюза, сообщил глава правительства Германии.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Западных Балкан в черногорском городе Тиват, политик обозначил позицию объединения, отмечает РИА «Новости».

    «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», – подчеркнул глава немецкого правительства.

    По словам главы правительства Германии, со стороны Европы не будет недостатка в желании вести диалог. При этом он выразил мнение, что для начала мирного процесса якобы не хватает готовности президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Фридриха Мерца главным переговорщиком Евросоюза с Россией.

    В мае канцлер Германии назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта мирного диалога. До этого Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради заключения мирного договора.

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    6 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое прибытие лодок с нелегальными мигрантами к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии стало серьезным вызовом, требующим немедленных действий от европейских властей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.

    «К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.

    Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.

    Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.

    Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.

    В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.

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    6 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до исторического минимума

    Bild: Уровень недовольства работой Мерца достиг рекордной отметки

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой нового главы правительства, обрушив его рейтинг одобрения до критических 15%.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг максимальной отметки, передает ТАСС.

    Согласно результатам недавнего социологического опроса, лишь 15% граждан положительно оценивают его работу. По сравнению с концом апреля этот показатель снизился на четыре процентных пункта.

    Деятельностью главы правительства недовольны 77% респондентов, что стало абсолютным антирекордом. Остальные участники исследования затруднились с ответом. При этом работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78% немцев, а поддерживают – только 16%.

    Падение рейтинга фиксируется даже среди сторонников правящих партий. «Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», – констатировал руководитель института INSA Херман Бинкерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая уровень недовольства немцев деятельностью канцлера достиг 83%. Позже попытка политика восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения из-за бестактного ответа онкобольной избирательнице.

    В середине прошлого месяца участники публичного мероприятия в Вюрцбурге освистали главу немецкого правительства.

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    6 июня 2026, 17:27 • Новости дня
    Матвиенко сравнила разговоры о «нападении России на ЕС» с прогнозом погоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на ПМЭФ, что разговоры о «нападении» России служат обоснованием роста военных расходов в ЕС.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала обсуждения в Евросоюзе якобы готовящегося «нападения» России.

    В интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ в Петербурге она в шутливой форме отреагировала на слова латвийского военачальника Каспарса Пуданса о возможном ударе России «сегодня вечером». «Звучит как прогноз погоды», – сказала Матвиенко.

    Она отметила, что подобные заявления европейских политиков прежде всего адресованы внутренней аудитории. По ее словам, властям стран ЕС нужно объяснить населению, зачем резко увеличиваются расходы налогоплательщиков на наращивание производства вооружений, и угрозой со стороны России такие траты как раз и пытаются оправдать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил о возможности нападения России на Европу «уже сегодня вечером» и назвал особой зоной риска Прибалтику. Он же ранее признал преимущество России над НАТО в ведении боевых действий с применением дронов.

    Позже президент России Владимир Путин рассмеялся в ответ на обвинения в подготовке военного конфликта с Европой и назвал такие утверждения абсолютным бредом.

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    6 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав

    Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая в мадридском королевском дворце, глава католической церкви призвал строить европейское единство на благо человечества, избегая враждебного противопоставления остальным государствам.

    Во время выступления в мадридском королевском дворце понтифик обратился к общественности, передает РИА «Новости».

    «Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – подчеркнул Лев XIV.

    Священнослужитель добавил, что безопасность часто ошибочно ассоциируется с наращиванием вооружений и строительством преград. По его мнению, настоящая стабильность рождается из умения сотрудничать и развиваться плечом к плечу.

    В качестве исторического примера понтифик напомнил об опыте Пиренейского полуострова. Там, несмотря на конфликты, предпринимались попытки наладить мирное сосуществование между христианами, мусульманами и иудеями. В рамках текущей поездки глава Ватикана также планирует посетить Барселону и Канарские острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони встала на сторону понтифика после резких высказываний президента США.

    До этого глава католической церкви призвал не считать свои антивоенные проповеди заочным ответом американскому лидеру.

    На специальном молебне об установлении мира Лев XIV строго осудил манию всемогущества.

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    6 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Отец Илона Маска назвал Евросоюз фейковым объединением

    Предприниматель Эррол Маск назвал Европейский союз фейковой организацией

    Tекст: Мария Иванова

    Южноафриканский бизнесмен Эррол Маск на полях Петербургского международного экономического форума жестко раскритиковал политическое устройство Европы, указав на полное отсутствие доверия граждан к руководству региона.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, отец американского миллиардера Илона Маска поделился мнением о политической ситуации в европейских странах, передает РИА «Новости»

    По словам южноафриканского предпринимателя Эррола Маска, руководство региона тщательно скрывает реальное положение дел.

    «Европейский союз никого не представляет. Они – фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», – заявил спикер.

    Бизнесмен добавил, что европейцы совершенно не одобряют действия политического блока. Он подчеркнул, что граждане стран Европы больше не поддерживают ни одно из действующих там правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Эррол Маск назвал Евросоюз гнусной организацией. Позже его сын Илон Маск предложил расформировать нынешнюю Еврокомиссию.

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    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    8 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Дипслужба ЕС предложила внести в санкционный список 80 российских организаций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские власти планируют расширить антироссийские ограничения, добавив в черный список десятки связанных с оборонным сектором предприятий и журналистов, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов», – заявила Каллас. Она также призвала европейских политиков продолжать наращивать санкционное давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала запрет на въезд для российских ветеранов спецоперации.

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    8 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Турецкие истребители создали помехи самолетам глав Минобороны стран ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Дислоцированные на севере Кипра истребители ВВС Турции создали помехи самолетам с главами оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, сообщила греко-кипрская газета «Филелефтерос».

    По данным издания «Филелефтерос», турецкие истребители и диспетчерские службы аэропорта Эрджан на севере Кипра создали помехи самолетам, перевозившим глав оборонных ведомств Греции, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что два истребителя F-16 следовали за самолетами министров вечером 7 июня. Кроме того, авиадиспетчеры заглушили связь с бортами европейских чиновников, направлявшихся на встречу в Никосию.

    Директор президентской пресс-службы Республики Кипр Викторас Пападопулос пообещал, что министр обороны Василис Палмас обсудит инцидент на встрече с главами военных ведомств ЕС. В то же время глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил: «Истребители были подняты в воздух из-за чрезвычайной ситуации».

    С марта в аэропорту Эрджан базируются шесть истребителей F-16 ВВС Турции. Они были размещены там после удара беспилотника по британской военной базе Акротири на юге Кипра.

    Накануне Париж и Никосия договорились о размещении французских вооруженных сил на территории Кипра.

    В марте Турецкая республика Северного Кипра анонсировала прибытие шести турецких истребителей F-16.

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