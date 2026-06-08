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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня

    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    6 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией

    Песков заявил о нежелании США восстанавливать отношения с Россией

    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что «танго нужно танцевать вдвоем», а представители Вашингтона пока этого не хотят.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущее состояние двусторонних связей с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    В интервью Центральному телевидению Китая он подчеркнул, что Москва проявляет терпение в вопросе нормализации контактов.

    «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», – сказал Песков. По его словам, Россия ответит взаимностью, как только Соединенные Штаты продемонстрируют реальную готовность к конструктивному диалогу.

    Говоря об участии Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, представитель Кремля отметил отсутствие иллюзий относительно способностей американской стороны.

    «Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», – отметил он.

    На Петербургском международном экономическом форуме в этом году присутствует американская делегация во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам Родни Куком. Ранее он положительно отзывался о России и планировал встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Представители Кремля не планируют официальных встреч с американскими гостями Петербургского международного экономического форума.

    Глава делегации США Родни Кук прибыл в Россию с целью получения новых знаний.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

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    8 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Германия пообещала вернуть Польше похищенные в годы войны ценности

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии передадут польской стороне культурные реликвии, включая Ягеллонский перстень, украденные немецкими войсками в начале Второй мировой войны.

    Германия вернет Польше часть культурных ценностей, похищенных в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Среди возвращаемых артефактов – Ягеллонский перстень, который был украден в сентябре 1939 года вместе с другими реликвиями из королевского ларца.

    «В 2007 году он был обнаружен в собрании ювелирного музея в Пфорцхайме. После нескольких лет переговоров между польскими и немецкими властями и подготовки нескольких убедительных экспертных заключений реликвия будет возвращена», – говорится в публикации польского издания Gazeta Wyborcza. Передача состоится на следующей неделе, в день 35-летия подписания договора о добрососедстве.

    Помимо перстня, немецкая сторона вернет древнейшую запись гимна Gaude Mater Polonia, найденную в библиотеке Берлина, а также рукописи писателя Стефана Жеромского. При этом журналисты отмечают отсутствие прогресса в вопросе выплаты компенсаций пострадавшим от нацистской политики полякам.

    Осенью 2022 года Варшава потребовала от Берлина репарации в размере 6,2 трлн злотых, что составляло около 1,3 трлн долларов. Правительство Германии неоднократно отказывалось от выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Варшава прекратила требовать от Германии выплаты репараций за ущерб во Второй мировой войне.

    Позже польский премьер-министр Дональд Туск призвал Берлин ускорить компенсации живым жертвам нацистского режима.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал вопрос дополнительных финансовых возмещений юридически закрытым.

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    5 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц выразил готовность вести переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры выражают открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса при обязательном участии представителей Евросоюза, сообщил глава правительства Германии.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Западных Балкан в черногорском городе Тиват, политик обозначил позицию объединения, отмечает РИА «Новости».

    «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», – подчеркнул глава немецкого правительства.

    По словам главы правительства Германии, со стороны Европы не будет недостатка в желании вести диалог. При этом он выразил мнение, что для начала мирного процесса якобы не хватает готовности президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Фридриха Мерца главным переговорщиком Евросоюза с Россией.

    В мае канцлер Германии назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта мирного диалога. До этого Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради заключения мирного договора.

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    6 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Глава партии АдГ Алиса Вайдель назвала Фридриха Мерца «канцлером-лжецом»

    Глава партии АдГ Алиса Вайдель назвала Фридриха Мерца канцлером-лжецом

    Tекст: Мария Иванова

    Вступившись за оштрафованного интернет-пользователя, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала главу правительства ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

    Руководитель немецкой правой партии Алиса Вайдель выступила с резким заявлением в адрес главы правительства, передает РИА «Новости».

    Выступая на съезде земельного отделения в Баден-Вюртемберге, политик сослалась на недавнее решение суда. «Я назвала Фридриха Мерца «канцлером-лжецом», потому что он и есть «канцлер-лжец»», – приводит слова Вайдель издание Bild.

    Поводом для высказывания стал инцидент в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Одного из пользователей оштрафовали на 30 дневных ставок за комментарий со словами о лжеце под публикацией полиции города Хайльбронн.

    Газета Welt am Sonntag ранее отмечала, что с 2021 года Мерц подал тысячи заявлений в правоохранительные органы из-за оскорблений в интернете. Журналисты издания охарактеризовали канцлера как самого чувствительного политика в истории федеративной республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца канцлером-лжецом из-за проекта государственного бюджета.

    Ранее прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера с Пиноккио в социальных сетях.

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    5 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые фигуры американской администрации намерены активно участвовать в разрешении украинского кризиса и ожидают скорейшего достижения мирных договоренностей, сообщил президент США.

    Американское руководство планирует оказать всестороннюю поддержку процессу завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, передает ТАСС.

    «Мы все будем вовлечены», – заявил глава государства журналистам во время перелета из Вашингтона в Висконсин. Таким образом он ответил на вопрос о возможных дипломатических усилиях госсекретаря Марко Рубио.

    Американский лидер также спрогнозировал скорое достижение мира. Он подчеркнул, что стороны постепенно приближаются к необходимой договоренности, и выразил надежду на эффективность выбранного подхода.

    «Думаю, это сработает. Мы приближаемся к договоренности. Думаю, это сработает», - добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале президент США Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении украинского конфликта. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность американского лидера к любому механизму достижения мира.

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    6 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Песков высказался о диалоге России и США на фоне слухов о его осложнении

    Песков высказался о диалоге России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается в рабочем режиме, несмотря на временную паузу в обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Он [диалог] совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведется. Пока связан в основном с урегулированием вокруг Украины, сейчас он стоит на паузе», – заявил он ТАСС на  Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона. Песков сообщил о несостоявшихся проектах России и США. Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине.


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    6 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от инициатив Германии, Франции и Великобритании по Украине, отказавшись от поездки на саммит ЕС – Западные Балканы в Черногории, пишет Repubblica.

    Скептическое отношение Джорджи Мелони к инициативам по Украине лидеров Германии, Франции и Британии стало причиной напряженности с ключевыми столицами Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.

    Отсутствие Мелони на саммите ЕС – Западные Балканы в черногорском Тивате источники связали именно с этой напряженностью. Официально в окружении премьера ее неприезд объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров. Итальянские власти, по сведениям Repubblica, убеждены, что без участия США достичь каких-либо договоренностей по Украине невозможно.

    Рим также сохраняет дистанцию по вопросу возможной отправки войск на Украину в составе «западной коалиции» и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС. «Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», – заявил источник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелони ранее отказалась отправлять итальянских военных на Украину по предложению Франции и Британии.

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники Bloomberg.

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