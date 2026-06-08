Бывший футболист «Шинника» Бен Азиз Загре умер от рака

Агент сообщил о смерти 27-летнего экс-защитника «Шинника» Бена Азиза Загре

Tекст: Денис Тельманов

О смерти спортсмена рассказал агент Дмитрий Селюк, передает ТАСС. Причиной трагедии стало тяжелое онкологическое заболевание. «Его не стало, он умер вчера», – сообщил агент.

Защитник из Буркина-Фасо присоединился к ярославской команде в 2024 году. В составе «Шинника» он вышел на поле в 44 матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. В июне 2025 года клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта, а уже в июле стало известно о его тяжелой болезни.

До переезда в Россию Загре успел поиграть за датский «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахстанский «Кайсар».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полузащитник ярославского «Шинника» Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Бывший футболист ЦСКА Георгий Кодзаев после продолжительной болезни скончался на 28-м году жизни. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Акимов ушел из жизни в возрасте 45 лет.