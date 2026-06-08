Лавров: Россия поддержит вступление Бангладеш в БРИКС

Лавров сообщил о готовности России поддержать кандидатуру Бангладеш в БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

Процесс включения новых государств в БРИКС временно приостановлен, однако по окончании этой паузы Москва с симпатией рассмотрит кандидатуру Бангладеш, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с бангладешским коллегой Халилуром Рахманом.

«Насчет БРИКС – у нас среди десяти членов, которые сейчас составляют это объединение, достигнуто понимание, что на какое-то время мы поставили на паузу прием новых членов. Потому что буквально два года назад состав БРИКС удвоился сразу с пяти до 10, и нужно немножко притереться в новом составе», – заявил министр.

По словам руководителя дипломатического ведомства, когда период адаптации завершится, Россия будет готова поддержать стремление этой крупной и значимой азиатской страны войти в состав международной организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил стабильный интерес различных государств к объединению.

В прошлом году министр заявил о скором возобновлении процесса расширения организации. До этого страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу принятия новых членов.