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    8 июня 2026, 14:52 • Новости дня

    Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.

    Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

    Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.

    Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.

    По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.

    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

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    6 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией

    Песков заявил о нежелании США восстанавливать отношения с Россией

    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что «танго нужно танцевать вдвоем», а представители Вашингтона пока этого не хотят.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущее состояние двусторонних связей с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    В интервью Центральному телевидению Китая он подчеркнул, что Москва проявляет терпение в вопросе нормализации контактов.

    «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», – сказал Песков. По его словам, Россия ответит взаимностью, как только Соединенные Штаты продемонстрируют реальную готовность к конструктивному диалогу.

    Говоря об участии Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, представитель Кремля отметил отсутствие иллюзий относительно способностей американской стороны.

    «Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему», – отметил он.

    На Петербургском международном экономическом форуме в этом году присутствует американская делегация во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам Родни Куком. Ранее он положительно отзывался о России и планировал встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Представители Кремля не планируют официальных встреч с американскими гостями Петербургского международного экономического форума.

    Глава делегации США Родни Кук прибыл в Россию с целью получения новых знаний.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

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    5 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые фигуры американской администрации намерены активно участвовать в разрешении украинского кризиса и ожидают скорейшего достижения мирных договоренностей, сообщил президент США.

    Американское руководство планирует оказать всестороннюю поддержку процессу завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, передает ТАСС.

    «Мы все будем вовлечены», – заявил глава государства журналистам во время перелета из Вашингтона в Висконсин. Таким образом он ответил на вопрос о возможных дипломатических усилиях госсекретаря Марко Рубио.

    Американский лидер также спрогнозировал скорое достижение мира. Он подчеркнул, что стороны постепенно приближаются к необходимой договоренности, и выразил надежду на эффективность выбранного подхода.

    «Думаю, это сработает. Мы приближаемся к договоренности. Думаю, это сработает», - добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале президент США Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении украинского конфликта. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность американского лидера к любому механизму достижения мира.

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    6 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Песков высказался о диалоге России и США на фоне слухов о его осложнении

    Песков высказался о диалоге России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается в рабочем режиме, несмотря на временную паузу в обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Он [диалог] совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведется. Пока связан в основном с урегулированием вокруг Украины, сейчас он стоит на паузе», – заявил он ТАСС на  Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона. Песков сообщил о несостоявшихся проектах России и США. Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине.


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    5 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Ушаков заявил о продолжении США курса Байдена по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти продолжают придерживаться стратегии поддержки Киева, заложенной предыдущей администрацией, лишь с небольшими изменениями в деталях, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума.

    Он отметил, что подход к поддержке Киева сохраняется с самого начала конфликта, передает ТАСС.

    Последние заявления американской стороны лишь подтверждают приверженность прежнему курсу. «Но с некоторыми, я бы сказал, нюансами», – заметил Ушаков.

    Отвечая на вопрос о возможности возвращения к конструктивному диалогу, дипломат пояснил, что США практически не отходили от линии экс-президента Джо Байдена.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о продолжении Соединенными Штатами при Дональде Трампе политики Джо Байдена.

    Сам бывший американский лидер в начале прошлого года призвал Конгресс США выступить против изменения курса Вашингтона по украинскому конфликту.

    Ушаков месяцем ранее сообщил о согласии Москвы на инициативу Дональда Трампа о временном перемирии.

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    6 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    США продлили для венгерской MOL срок переговоров о покупке сербской NIS

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) разрешило венгерской MOL продолжить до 16 июня 2026 года переговоры о покупке контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями, сообщила венгерская нефтегазовая компания.

    «Сегодня компания MOL получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 16 июня 2026 года», – говорится в заявлении MOL.

    В компании подчеркнули, что в период предыдущего продления, с 22 мая по 6 июня, переговорный процесс «значительно продвинулся», передает РИА «Новости».

    Теперь, отметили в MOL, дополнительное продление позволит завершить оформление всей необходимой документации по сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года венгерская компания MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS.

    В мае власти Сербии остались недовольны обновленным предложением MOL по покупке контрольного пакета NIS. Также сообщалось, что Сербия, которой принадлежит 29,8% акций, намерена выкупить у MOL еще 5%.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    6 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    В Роскосмосе сообщили о штатной ситуации на МКС после обнаруженной утечки

    Tекст: Катерина Туманова

    Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, сообщили в Роскосмосе, экипаж астронавтов НАСА перешел в корабль Dragon и уже вернулся на борт МКС.

    «При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК», – сказано в Max-канале Роскосмоса.

    Российские космонавты обнаружили две потенциальные утечки воздуха во время осмотра. Первое место было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе место на конусной части ПрК готовится к герметизации.

    Пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс заявила, что из соображений безопасности пять членов  миссии SpaceX Crew-12 и космонавт Крис Уильямс перешли в четырехметровую капсулу Crew Dragon, передает CNN.

    Астронавты НАСА на время проведения ремонтных работ в переходной камере находились в пристыкованном корабле Crew Dragon. после чего вернулись на борт МКС.

    «Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне. Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы», – сообщили в Роскосмосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года. Осенью 2025 года российские космонавты успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС. Глава Роскосмоса Баканов исключил угрозы для функционирования МКС из-за подобных проблем.

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    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Американский журналист Санчес констатировал провал санкционной политики ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление президента России Владимира Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале ЕС, отметил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.

    Выступление российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». Американский телеведущий Рик Санчес прокомментировал ситуацию в соцсети.

    Журналист обратил внимание на уверенность главы государства. «В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: «Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось»», – написал обозреватель.

    Бесконечные волны рестрикций лишь обрушили европейские рынки. При этом Россия успешно перенаправила экономические потоки на Китай и страны Глобального Юга.

    Ранее российский президент отметил, что санкционная политика наносит максимальный вред самим инициаторам. Ущерб для стран еврозоны оценивается в сумму от 1,5 до 2,5 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты подтвердили провал попыток Запада изолировать Россию после выступления Владимира Путина на ПМЭФ.

    В прошлом году на этом форуме президент рассказал о потере Евросоюзом почти 200 млрд евро из-за отказа от российского газа.

    Позднее на заседании клуба «Валдай» глава государства констатировал полный крах введенных против страны санкций.

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    6 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Новак подтвердил готовность России к новым отношениям с США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не отворачивалась от Соединенных Штатов и готова к новым отношениям, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.

    «Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне», – приводит слова Новака РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нежелании США восстанавливать отношения с Россией.

    Представители Кремля не планируют официальных встреч с американскими гостями Петербургского международного экономического форума.

    Глава делегации США Родни Кук прибыл в Россию.

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    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

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    5 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Глава AmCham допустил ухудшение отношений России и США после выборов в Конгресс

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможный проигрыш Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс приведет к серьезному обострению диалога между двумя государствами, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», передает Lenta.Ru.

    Руководитель организации также подчеркнул важность частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он выразил надежду на завершение украинского конфликта к этому времени, что способствовало бы отмене экономических ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнес пока не замечает смягчения антироссийских санкций.

    При этом большинство компаний из США сохранили свои инвестиции и заводы в России.

    Американист Малек Дудаков предрек Республиканской партии очень сложные выборы в Конгресс.

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    8 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.

    При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.

    Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.

    При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.

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