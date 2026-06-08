Авария с большегрузами произошла на 37-й километре МКАД

Массовое ДТП на 37-м км МКАД затруднило движение на шесть километров

Tекст: Мария Иванова

Массовое дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне 37-го километра МКАД произошло в районе съездов № 37 и № 38, сообщает дептранс Москвы.

В аварии участвовали несколько автомобилей, среди них были большегрузы. На месте работают оперативные службы города.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также наличие и число пострадавших. По данным департамента, движение в зоне аварии затруднено на участке протяженностью около шести километров.

Напомним, накануне на внешней стороне 38-го километра МКАД в районе улицы Павла Фитина произошло столкновение двух грузовых автомобилей с одним пострадавшим.

Ранее на 37-м километре внутренней стороны МКАД перед съездом № 38 после крупного ДТП с несколькими машинами восстановили движение при образовании пробки длиной около четырех километров.

В начале мая причиной другого серьезного ДТП на МКАД стал отказ тормозной системы грузовика, спровоцировавший потерю управления и сильное затруднение движения.