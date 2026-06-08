Повторные торги по продаже Рижского вокзала не состоялись

Tекст: Денис Тельманов

Повторная процедура продажи исторического здания Рижского вокзала не состоялась, передает ТАСС.

«К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – отмечается в официальном сообщении.

Начальная стоимость лота была установлена на уровне 4 млрд рублей, при этом размер задатка составлял 400,9 млн рублей. Шаг аукциона был определен в 200,5 млн рублей. В состав лота входили сам вокзал 1901 года постройки площадью около 3,9 тыс. кв. метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года, а также земельный участок.

Исторические здания, выставленные на продажу, признаны объектами культурного наследия. Земельный участок площадью более 13,6 тыс. кв. метров планировалось передать новому владельцу в субаренду. Правительство России одобрило продажу вокзала в феврале 2026 года, однако первые торги завершились безрезультатно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России согласовало продажу здания Рижского вокзала. Запланированный на апрель первый аукцион отменили из-за отсутствия заявок от покупателей. После этого компания РЖД назначила новые торги на фоне интереса инвесторов к объекту.