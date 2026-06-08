Власти Севастополя сообщили о переводе колледжей на дистанционное обучение

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении дистанционного формата обучения для студентов колледжей и техникумов.

«В связи с текущей обстановкой в регионе, ради безопасности студентов и педагогов, департамент образования и науки Севастополя принял решения, касающиеся системы среднего профессионального образования», – заявил глава города на платформе Max.

Занятия организуют с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов. Губернатор отметил, что период практики по ряду специальностей перенесут, а итоговые отметки за полугодие выставят по среднему арифметическому уже полученных оценок.

Экзамены на выпускных курсах переносить на осень не будут, они пройдут с соблюдением всех требуемых мер безопасности. Высшим учебным заведениям Севастополя также рекомендовано рассмотреть возможность перевода студентов на дистанционное обучение, однако итоговые решения останутся за ректорами вузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем.

Несколькими днями ранее губернатор региона Михаил Развожаев отчитался о ликвидации еще двадцати вражеских дронов.

Сенатор Екатерина Алтабаева назвала подобные удары по гражданским объектам попыткой запугивания мирных жителей.