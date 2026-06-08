Ростовский суд изменил приговор членам банды вымогателей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В сентябре прошлого года 15 злоумышленников получили от 7,5 до 23 лет колонии, однако участники процесса обжаловали вердикт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Судебной коллегией приговор был изменен: четверым фигурантам ужесточили срок и только двоим смягчили», – пояснили там.

Общая сумма назначенных преступникам штрафов составила 18,2 млн рублей.

Следователи установили, что с 2011 по 2019 год осужденные занимались масштабным рэкетом. Жертвами бандитов становились другие заключенные и бизнесмены, оказывающие населению ритуальные услуги. Преступное сообщество «Сельмаш» и его подразделение «Кладбищенские» организовал Нодари Асоян по кличке Нодар Руставский.

В настоящее время главарь банды скрывается на Украине. Ведомство уточнило, что Асоян и еще четыре активных участника группировки объявлены в международный розыск. Измененный приговор уже вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года суд в Ростове-на-Дону арестовал 11 членов преступной группы за вымогательство.