Си Цзиньпин призвал укрепить военные связи Китая и КНДР

Лидер КНР заявил о необходимости расширения военного сотрудничества с Пхеньяном

Tекст: Денис Тельманов

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Ким Чен Ыном дальнейшее развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости». Переговоры глав государств состоялись в понедельник в северокорейской столице.

Выступая по итогам встречи, глава китайского государства подчеркнул значимость совместной работы. «Обе стороны должны укреплять обмены в дипломатии, правоохранительной деятельности и между вооруженными силами, а также реализовывать важные договоренности, достигнутые между мной и товарищем генеральным секретарем», – заявил политик.

Стоит отметить, что поездка председателя КНР стала первым государственным визитом в соседнюю страну за последние семь лет. Мероприятие проходит 8 и 9 июня по личному приглашению северокорейского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное информационное агентство КНДР анонсировало поездку китайского лидера в Пхеньян. Председатель КНР впервые за семь лет прибыл в Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

В прошлом году лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в пекинском Доме народных собраний.