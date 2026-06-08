Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на парадоксальную ситуацию с финансированием Евросоюзом украинских беспилотников, об этом он написал в Max.

По его словам, европейские граждане фактически оплачивают атаки по территориям, где сами проживают.

«Украинские беспилотники продолжают штурмовать европейские страны. Только сегодня стало известно об очередных взрывах дронов в Латвии и Молдавии», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

Он напомнил, что на фоне этих инцидентов глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении киевскому режиму шести млрд евро на беспилотники. Политик подчеркнул, что ранее европейцы лишились дешевых российских энергоресурсов после подрыва «Северных потоков», что привело к стагнации экономики Германии и других стран.

Теперь же, по мнению Володина, Европа спонсирует удары по самой себе. Он добавил, что в прошлом в такую возможность вряд ли бы кто-то поверил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить Киеву 6 млрд евро на производство беспилотников.