Ходорковского заочно приговорили в России к 10 годам колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Назначить… Ходорковскому наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», – постановил суд, передает РИА «Новости».

Помимо тюремного срока, предпринимателя лишили права администрировать сайты и каналы в интернете на протяжении пяти лет. Обвинение было предъявлено заочно по двум эпизодам публичного распространения в Сети недостоверной информации о действиях Вооруженных сил.

Осенью 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России*» (признан нежелательной организацией).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня гособвинение запросило для Михаила Ходорковского** 14 лет колонии. В январе прокуратура направила материалы этого уголовного дела в суд.