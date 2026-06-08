Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Израиль

Посольство в Тель-Авиве призвало россиянам воздержаться от посещения Израиля

Tекст: Вера Басилая

Российская дипмиссия на Ближнем Востоке выпустила предупреждение для путешественников, передает РИА «Новости».

«В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации», – заявили дипломаты.

При этом консульский отдел продолжает обслуживать посетителей в привычном режиме. Представители ведомства уточнили, что вводить ограничения на оказание отдельных услуг пока не планируется.

Иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.