Кремль сообщил о работе над решением проблем с топливом в Крыму

Tекст: Ольга Иванова

Министерство энергетики готовит набор мер для урегулирования ситуации с горючим на полуострове, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство страны делает все возможное для предотвращения кризиса.

«Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», – указал пресс-секретарь президента. Он добавил, что специалисты намерены быстро исправить возникшие сложности.

Кроме того, в регионе фиксируется необоснованный повышенный спрос на некоторые категории товаров, пишет РИА «Новости»

Песков напомнил о ситуации двухлетней давности, когда граждане массово скупали гречку при отсутствии реального дефицита. Подобные эмоциональные действия лишь провоцируют искусственные проблемы, резюмировал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики России разрабатывает дополнительные шаги для стабильного снабжения Крымского полуострова моторным топливом.

Глава региона Сергей Аксенов пообещал выделить специальные автозаправочные станции для выезжающих с отдыха туристов.

Ранее руководитель республики спрогнозировал стабилизацию ситуации с продажей бензина в течение тридцати дней.