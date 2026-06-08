Песков: Россия предпринимает все меры для собственной безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Россия принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к границам страны, передает РИА «Новости».

Североатлантический альянс начал масштабные военные учения военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые проходят в том числе на территориях государств, имеющих общую границу с Российской Федерацией.

«Конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о действиях Москвы для купирования возможных угроз со стороны военного блока, представитель Кремля отметил, что процесс расширения военной инфраструктуры альянса в сторону российских рубежей продолжается уже несколько десятилетий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026 у границ России.

Четыре североевропейских государства запланировали проведение этих тактических маневров с участием 19 стран.

Месяцем ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке натовцами сценариев захвата Калининградской области.