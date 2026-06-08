ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов

Соглашение ЦАР и США охватило прием мигрантов из третьих стран

Tекст: Мария Иванова

Власти Центрально-Африканской Республики согласились принимать мигрантов из третьих стран, которых будут депортировать из США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Решение принято после консультаций с американской стороной, однако детали договоренности остаются неизвестными.

Как сообщил чиновник в правительстве ЦАР, соглашение обсуждалось 18 мая в столице страны Банги на встрече с делегацией из США. По итогам визита была достигнута договоренность, но информация о числе принимаемых мигрантов, их гражданстве и сроках первых рейсов не раскрывается.

По прибытии в ЦАР депортированные будут переданы в ведение Международной организации по миграции. Ранее США уже договорились о приеме депортированных с Демократической Республикой Конго, Угандой, Ганой, Камеруном, Руандой, Экваториальной Гвинеей, Эсватини и Южным Суданом. Африка становится основным направлением депортации нежелательных лиц, среди которых люди, отбывавшие длительные сроки за тяжкие преступления или недавно вышедшие из тюрьмы, и такие действия Верховный суд США признал законными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Руанда и США достигли договоренности о приеме до 250 депортируемых из Соединенных Штатов граждан третьих стран.

Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, включая Ливию и Молдавию.

Президент США предложил странам Западной Африки принять депортированных из Соединенных Штатов мигрантов граждан третьих стран.