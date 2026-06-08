Правительство внесло законопроект о модернизации сервисов «Почты России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива предусматривает отмену банковской комиссии при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги через почтовые отделения, что позволит гражданам избежать скрытых сборов, говорится в канале правительства в Max.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил социальную значимость инициативы. ««Почта России» – стратегическое предприятие и важная часть социальной инфраструктуры страны. Она обеспечивает связь на всей территории России, включая отдаленные населенные пункты», – заявил глава аппарата правительства. По его словам, новый закон повысит устойчивость почтовой сети и сохранит доступность услуг для всех граждан.

Нововведения также коснутся цифровизации сервисов и почтовых ящиков в многоквартирных домах. Квитанции за ЖКУ станут доступны в электронном виде через портал госуслуг, при этом бумажные версии сохранятся для пенсионеров и льготников. Кроме того, «Почта России» получит статус оператора для пересылки юридически значимых электронных сообщений, а доступ к подъездным почтовым ящикам ограничат для защиты от спама.