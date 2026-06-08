Экс-главу Арксбанка осудили на четыре года за хищение миллиардов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пахомова признана виновной в хищении средств, указало ведомство в Max.

Отбывать назначенное наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на три года запретил женщине занимать руководящие должности в коммерческих структурах.

Бывшего топ-менеджера осудили по статье о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В надзорном ведомстве уточнили, что преступление произошло незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации летом 2016 года. Пахомова в составе организованной группы незаконно вывела активы на сумму свыше 4,6 млрд рублей.

Схема хищения включала обмен векселей на необеспеченные обязательства фиктивных компаний. Также злоумышленники переводили облигации на счета кипрского офшора в иностранном депозитарии. Уголовное дело против остальных участников махинаций выделено в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно арестовал основателя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского по обвинению в растрате миллиардов рублей. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии за хищение более 23 млрд рублей.