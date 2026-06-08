Грузия решила ужесточить миграционное законодательство

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя инициативы МВД Грузии об ужесточении законодательства для эффективного управления миграционными процессами, председатель парламента сказал, что «в связи с ужесточением Евросоюзом политики на этом направлении есть ожидания, что определенные потоки мигрантов будут перенаправляться в Грузию».

«Мы должны быть готовыми к этому на законодательном уровне», – отметил он.

По словам Шалвы Папуашвили, «все увидели на примере ЕС, до чего можно дойти, если не управлять миграционными процессами».

МВД Грузии предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы и не замены ее на трудовую деятельность.

Большим будет контроль за фиктивными браками иностранцев с гражданами Грузии.

Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет.

Недавно Грузия ужесточила трудовое законодательство, запретив мигрантам определенные сферы деятельности.

Граждане многих стран, включая Россию, могут находиться в Грузии в течение года без визы.