Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург прибыли в Москву для проведения переговоров, передает РИА «Новости».

Визит организован по приглашению Института Европы РАН. В российской столице политики встретятся с представителями администрации президента, Госдумы и гражданского общества.

«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», – говорится в заявлении парламентариев.

Гости выразили серьезную озабоченность тем фактом, что Евросоюз все сильнее движется к полномасштабному конфликту. По их мнению, срочные инициативы по деэскалации помогут восстановить доверие и достичь прочного мира в Европе с учетом взаимных интересов безопасности. Эта поездка продолжает диалог, начатый политиками в прошлом году на 80-летии Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених приезжали в Москву на празднование Дня Победы.

Во время этого визита европейские депутаты призвали мир к поиску дипломатических решений.

В мае текущего года люксембургский политик Фернан Картайзер организовал для европейских парламентариев новый визит в Россию.