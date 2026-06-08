Tекст: Ольга Иванова

Глава государства Майя Санду рассказала о масштабных преобразованиях в разведывательном ведомстве республики, передает ТАСС.

По словам политика, изменения прошли при содействии иностранных партнеров, однако конкретную страну она предпочла скрыть.

«СИБ была реструктурирована при поддержке европейского государства, там была проведена глубокая реформа. Я высоко ценю преобразования, которые произошли за эти годы», – подчеркнула президент в интервью местному видеоблогеру. Она добавила, что теперь полностью доверяет обновленной структуре и зарубежным союзникам.

При этом молдавский лидер констатировала невозможность полного исключения оперативных провалов. В качестве примеров подобных рисков упоминались аресты двух агентов в Москве и передача Белоруссии бывшего заместителя руководителя ведомства Александра Балана, оказавшегося иностранным шпионом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Бухареста одобрил экстрадицию бывшего замглавы СИБ Молдавии Александра Балана на родину.

В прошлом году сотрудники ФСБ задержали в Москве двух агентов молдавской разведки.

Позже Россия обменяла сотрудников спецслужб этой республики на археолога Александра Бутягина.