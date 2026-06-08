В Москве выявили банду автоугонщиков дорогих корейских и японских кроссоверов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержаны шестеро участников организованной группы, обвиняемых в серии краж дорогих иномарок, четверо из них ранее были судимы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, преступники выбирали припаркованные во дворах корейские и японские кроссоверы. С помощью специального оборудования они блокировали сигнализацию, запускали двигатель и перегоняли автомобили в подмосковный лес.

Там злоумышленники отключали GPS-трекеры, после чего машины продавались или разбирались на запчасти. С июня по октябрь прошлого года зафиксировано пять краж, ущерб от которых превысил 20 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время обысков были найдены две угнанные машины, устройства для глушения сотовой связи и ключи от автомобилей. Также полицейские изъяли транспорт, на котором передвигались сами угонщики.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Все фигуранты заключены под стражу. Правоохранители продолжают поиск похищенных автомобилей и устанавливают возможных соучастников преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правоохранители поймали похитителя 26 иномарок со столичной стоянки. Осенью прошлого года новосибирские полицейские пресекли схему хищения дорогостоящих автомобилей с автовозов.