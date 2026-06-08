Лавров заявил о планах заключить новые соглашения с Бангладеш

Лаврова: Россия планирует подписать соглашения к юбилею дипотношений с Бангладеш

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, российская сторона планирует заключить новые договоренности с Бангладеш в преддверии 55-летия установления дипломатических отношений, передает РИА «Новости».

Как отметил глава МИД России, страны связывает очень добрая история сотрудничества, юбилей которого будет отмечаться в январе 2027 года.

«Мы хотим отметить этот очередной юбилей конкретными договоренностями и поговорим сегодня, какие шаги можно предпринять в торгово-экономической, культурной, военной, военно-технической сферах», – заявил министр в ходе переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом. По его словам, речь идет о развитии взаимодействия в торгово-экономической, военно-технической и культурной областях.

Ранее посол Александр Хозин заявил о готовности Москвы начать поставки нефти и сжиженного газа в Бангладеш.

В конце апреля российские специалисты начали загрузку свежего ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской АЭС «Руппур».