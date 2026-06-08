Власти Венгрии заявили о грядущих судах над соратниками Орбана

Tекст: Ольга Иванова

В Венгрии назревает крупный коррупционный скандал, передает РИА «Новости».

Глава управления по защите неподкупности республики Ференц Пал Биро предупредил о возможных разбирательствах в отношении приближенных бывшего главы правительства.

«Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованию <...>. (Сотрудники управления) выявили ряд уголовных дел, в которых, как я считаю, мы как страна <...> должны быть готовы вернуть эти выделенные средства и репатриировать их, так как эти средства уже выведены из страны», – заявил чиновник.

По словам руководителя ведомства, кабинет министров заключал договоры с тремя фирмами по искусственно завышенной стоимости. За последние четыре года на эти цели ушло около десяти млрд евро. Биро полагает, что переплата составила 3,5 млрд евро, однако конкретные названия компаний он раскрывать не стал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения на выборах соратники Виктора Орбана вывели часть своих активов за границу.

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