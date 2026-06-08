Доктор Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D

Tекст: Вера Басилая

Телеведущий и медик Александр Мясников рекомендовал не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний, передают СМИ.

«Проходить такое исследование не следует без необходимости», – подчеркнул специалист.

Доктор пояснил, что диагностика оправдана при специфических симптомах возможного дефицита. К ним относятся боль в мышцах и различные заболевания костной ткани. При этом излишний контроль уровня данного вещества не имеет практического смысла.

Медик добавил, что добавки с витамином D разрешено принимать всем людям. Однако для детей, беременных женщин и пенсионеров этот препарат является строго обязательным.

Эндокринолог Наталия Тананакина напомнила об изменениях метаболизма после 40 лет. Потеря костной ткани и снижение мышечной массы требуют корректировки рациона во избежание дефицита важных элементов.

Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D.

Эндокринолог Наталья Севастьянова назвала нехватку витамина D причиной ухудшения памяти у пожилых людей.