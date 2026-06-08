Обломки перехваченной иранской ракеты рухнули на юге Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Остатки перехваченной иранской ракеты были обнаружены в окрестностях деревни Зубейда на юге Сирии, передает сирийский телеканал Al-Ikhbaria. При этом данные о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента пока не поступали.

Ранее источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск» сообщил ТАСС, что ограничения на использование воздушного пространства над арабской республикой продлены до конца текущих суток. Эти меры были введены накануне вечером.

Решение о закрытии неба последовало за заявлениями израильской стороны. Тель-Авив сообщил о фиксации нескольких ракетных пусков с территории Ирана, что и стало причиной введения ограничительных мер для гражданской авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе.

На фоне этой атаки власти Сирии временно закрыли воздушное пространство над страной.

В феврале обломки перехваченных израильскими ВВС снарядов уже падали на жилые дома на юге арабской республики.