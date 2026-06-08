Мишустин заявил о способности БРИКС преодолеть технологические барьеры

Участники Первого международного форума квантовых технологий получили приветственную телеграмму от главы кабмина, передает РИА «Новости». Мероприятие стартовало в Москве 8 июня.
Глава правительства назвал квантовые разработки одной из самых многообещающих инноваций текущего столетия. Подобные достижения гарантируют прорывы в энергетике, медицине, логистике и информационной безопасности.
«Сегодня очень важно двигаться вперед вместе с нашими партнерами по БРИКС, объединив исследовательские ресурсы. Только совместными усилиями возможно быстро преодолеть технологические барьеры, создать масштабируемые решения и обеспечить их внедрение в ключевых отраслях», – подчеркнул политик.
Россия намерена активно делиться собственным опытом и лучшими практиками в сфере передовых исследований. Новая профильная площадка поможет укрепить сотрудничество, привлечь инвестиции и запустить взаимовыгодные проекты для развития национальных экономик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России оценило потенциал технологического развития стран БРИКС в 406 млрд долларов.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях.