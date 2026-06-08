В НЦ «Россия» наградили победителей конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

Tекст: Вера Басилая

Итоги авторского мероприятия были подведены 7 июня на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

В этом году конкурс приобрел международный статус, собрав 935 работ от 3740 участников из десяти стран, включая Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Отбор прошли 310 видеоэссе.

«В этом году в конкурсе приняли участие ребята из всех 89 регионов России, а также участники из 10 стран. Для нас это особенно ценно, потому что этот год объявлен нашим президентом Годом единства народов. Важно, что, несмотря на все различия, мы вместе мечтаем о будущем. Благодарю вас за то, что вы рискнули и отправили свои видеоэссе», – отметила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Первое место среди участников 12–15 лет заняла команда Севастопольской детской школы искусств, создавшая ролик о проблеме загрязнения моря. В категории 16–18 лет победила команда «Три + 1» из Башкортостана, посвятившая свое видеоэссе ценности живого общения в эпоху технологий.

Главный специальный приз достался команде «Хранители будущего» из Приднестровья. В качестве награды они отправятся в приморский филиал Национального центра «Россия». Специальные призы также вручили фонд «Сколково» и сеть «Читай-город».

Впервые на церемонии награждения прозвучал гимн конкурса, музыку к которому написал искусственный интеллект.

Конкурс проводится в рамках десятилетия науки и технологий при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и МИД.