Движение остановилось на юге зеленой ветки московского метро

Движение прекратилось между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» в метро Москвы

Tекст: Мария Иванова

По данным столичного департамента транспорта, на Замоскворецкой линии московского метро полностью отсутствует движение поездов на участке от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово», передает Департамент транспорта Москвы.

В обратном направлении поезда продолжают курсировать, однако интервалы движения увеличены. Департамент транспорта уточнил, что ограничение затрагивает только этот отрезок зеленой ветки. Другие детали в публикации не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае молодой человек на путях Замоскворецкой линии московского метро получил травмы, несовместимые с жизнью, на станции «Белорусская».

На центральном участке зеленой ветки столичного метрополитена ранее увеличили интервалы движения поездов из-за пассажира на рельсах.

В октябре 2025 года движение поездов на Замоскворецкой линии от станции «Орехово» до «Автозаводской» приостанавливали для проверки инфраструктуры.