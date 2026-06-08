SIPRI: Ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году не только сохранили, но и усилили курс на наращивание арсеналов, передает РИА «Новости».

В документе отмечается: «Девять ядерных держав… продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, и большинство из них в течение года развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерным оружием или способные нести ядерные боеголовки».

Институт уточняет, что к январю 2026 года мировой запас ядерных боеголовок составлял более 12 тыс. единиц, из которых около 9,7 тыс. находились на военных складах для потенциального использования. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, а меньшая часть приходилась на Францию и Британию.

По оценке SIPRI, Россия и США вместе обладали примерно 83% всех накопленных ядерных боеголовок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Исследовательский центр по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки зафиксировал рост числа активных ядерных боеголовок в мире до 9615 единиц к июню 2025 года.

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