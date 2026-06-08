Пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«О том, что Шанти находится в участке, нам сообщила переводчица, которую вчера вызвали полицейские, чтобы переводить допрос задержанной», – рассказала лидер группы волонтеров Светлана Шерстобоева, передает РИА «Новости».

По ее словам, россиянку задержали 3 июня около 22.00 по местному времени.

При падении девушка получила множественные порезы, но избежала серьезных травм. Хозяева дома, куда она упала, сами отвезли ее в полицию. Сейчас пострадавшая находится в больнице в неадекватном состоянии, она напугана и почти не говорит. Родные предполагают, что ей могли ввести вещества, изменяющие сознание.

Россиянке грозят обвинения в проникновении в чужое жилище и порче имущества. Однако есть надежда, что хозяева дома отзовут заявление за компенсацию в 5000 бат (около 150 долларов), на что семья девушки уже согласилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Шанти Боровских пропала в Таиланде после безуспешных попыток найти работу.