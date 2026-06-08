Крушение самолета в Доминикане унесло жизни двух пилотов

В Доминикане разбился вылетевший в Техас самолет, погибли пилоты

Tекст: Мария Иванова

Самолет потерпел крушение в Доминиканской Республике, два человека погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Listin Diario.

В публикации говорится: «Самолет потерпел крушение... два пилота погибли».

По данным Listin Diario, воздушное судно вылетело из аэропорта Ла-Романы после дозаправки и направлялось в Техас. Спустя несколько минут после взлета пилоты сообщили о неисправности и предприняли попытку вернуться в тот же аэропорт.

Согласно предварительной информации, самолет потерял устойчивость уже во время посадки. В результате инцидента оба пилота погибли, других деталей произошедшего в материале не приводится.

Напомним, на прошлой неделе два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли при крушении учебно-тренировочного самолета Т-34 на авиабазе Ганшань.

В октябре 2025 года в американском штате Массачусетс легкомоторный самолет разбился на автомобильной трассе и привел к гибели двух человек.