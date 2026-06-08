ПВО Севастополя сбила 36 украинских беспилотников за сутки

Tекст: Ольга Иванова

О новых массированных атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь сообщил губернатор Михаил Развожаев в Мax.

По его словам, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы за минувшие сутки сбили в небе над городом 36 БПЛА.

«За выходные и сегодняшнее утро наши военные и мобильные огневые группы в общей сложности десять раз отразили атаки ВСУ. За минувшие сутки сбито 36 БПЛА», – написал Развожаев. Он отметил, что удары наносились в том числе вечером воскресенья и в ночь на понедельник.

Глава региона добавил, что спасательная служба фиксировала падение обломков беспилотников в разных районах города, однако люди не пострадали. Развожаев напомнил, что об опасных находках необходимо немедленно сообщать по единому номеру 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Севастополя сбили более 20 украинских беспилотников в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Накануне российские системы противовоздушной обороны Севастополя отразили масштабную атаку и уничтожили 18 беспилотных аппаратов над городом.

Днями ранее силы ПВО и мобильные огневые группы города отразили три атаки ВСУ за ночь и утро и сбили 11 беспилотников.