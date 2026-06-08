У Янковского и Пожарской родился сын Давид

Tекст: Ольга Иванова

Знаменитая пара отечественного кинематографа приветствовала появление на свет еще одного ребенка, передает Lenta.Ru. Новоиспеченные родители опубликовали трогательные фотоснимки прямо из родильного отделения в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стало известно, что малыш родился 4 июня. «Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», – написали Иван Янковский и Диана Пожарская, обращаясь к своим поклонникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале режиссер Жора Крыжовников не отметил Ивана Янковского в публикации о втором сезоне сериала «Слово пацана».

В прошлом году актер снялся в художественном фильме «Битва моторов».