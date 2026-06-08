Европейский газ пробил отметку в 600 долларов на фоне эскалации

Биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые торги в Европе начались заметным повышением цен на газ, передает РИА «Новости».

Июльские ближайшие фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открылись на уровне 595,2 доллара за тыс. кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены предыдущего дня в 581,4 доллара. К 9.24 мск котировки достигли 607,9 доллара, показав рост на 4,6%.

Ускорение роста цен на энергоносители связано с новой волной эскалации на Ближнем Востоке. Нефть одновременно подорожала примерно на 5%. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, после чего Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

В марте средние биржевые цены на газ в Европе почти на 60% превысили февральские и впервые с февраля 2023 года поднялись выше 600 долларов за тыс. кубометров, но в апреле снизились на 14%, до примерно 540 долларов. В прошлом месяце уровень 600 долларов удерживался с 15 по 20 мая. Максимальное значение с начала конфликта в регионе – 853,7 доллара – было зафиксировано 19 марта на фоне сообщения о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании Qatar Energy в Катаре.

При этом отмечается, что в 2021–2022 годах цены на газ были значительно выше и держались на рекордных для Европы уровнях с момента появления газовых хабов в 1996 году. Абсолютного исторического максимума в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июня биржевые цены на газ в Европе поднялись до 591 доллара за тысячу кубометров, почти достигнув отметки 600 долларов.

2 июня июльские фьючерсы на газ в Европе на лондонской бирже ICE подешевели примерно на 2%, опустившись ниже 582 долларов за тысячу кубометров.

18 мая европейские газовые котировки в начале новой торговой недели выросли на 4%, превысив отметку 625 долларов за тысячу кубометров.