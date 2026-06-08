На выборах в Армении завершили подсчет голосов

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов после обработки всех бюллетеней, передает РИА «Новости». Этого результата недостаточно для единоличного формирования нового правительства страны. При этом сам глава кабмина уверен, что его политическая сила сможет получить парламентское большинство и самостоятельно назначить министров.
Ситуация с результатами голосования кардинально изменилась в течение ночи. Изначально премьер объявил о победе своей партии, когда Центральная избирательная комиссия обработала лишь 10% бюллетеней. На тот момент «Гражданский договор» лидировал с результатом 54,64%, однако по мере подсчета голосов этот показатель заметно снизился.
Второе место на выборах занял блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, получивший 23,29% голосов.
Тройку лидеров замкнул альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партию «Процветающая Армения» поддержали 4% избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 98% бюллетеней партия Никола Пашиняна набирала 49,82% голосов.
По данным независимых экзитполов правящая политическая сила уступала объединенной оппозиции.
Перед выборами власти Армении отказались от открытия избирательных участков за рубежом.