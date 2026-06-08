Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

Хуситы запретили проход израильских судов и атаковали цели в Тель-Авиве

Tекст: Вера Басилая

Йеменское военно-политическое движение «Ансар Аллах» ввело строгие ограничения на движение морского транспорта, передает РИА «Новости». Связанные с Израилем корабли больше не смогут безопасно использовать акваторию Красного моря.

Представители военного командования повстанцев выступили со специальным обращением в эфире телеканала Al Masirah. «Мы объявляем о полном запрете израильского судоходства в Красном море, и любые его передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели», – подчеркнули хуситы.

Кроме того, группировка сообщила о нанесении ударов по важным объектам на территории Тель-Авива. Атака стала первым подобным инцидентом после продолжительной паузы, вызванной действовавшим перемирием.

Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

Ранее хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.