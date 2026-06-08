Цена золота пробила уровень в 4300 долларов

Биржевая цена золота впервые с марта упала ниже 4300 долларов

Tекст: Мария Иванова

Как отмечается в торговых данных, биржевая цена золота в понедельник утром снижалась, передает РИА «Новости».

Августовский фьючерс на золото на бирже Comex в Нью-Йорке по состоянию на 8.42 мск терял 52,13 доллара к предыдущему закрытию, что соответствовало падению на 1,19%.

К этому моменту стоимость тройской унции составляла 4313,17 доллара, однако несколькими минутами ранее контракт впервые с 23 марта опускался ниже уровня 4300 долларов за тройскую унцию, то есть около 31 г золота. Именно этот кратковременный провал стал новым локальным минимумом для драгоценного металла в весенне-летний период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле опускалась ниже 4350 долларов за тройскую унцию на бирже Comex.

В конце марта золото на мировых биржах почти на 8% подешевело, впервые с декабря опустившись ниже отметки в 4200 долларов за тройскую унцию.

Днем ранее цена апрельского фьючерса на золото на Comex более чем на 2% снизилась, впервые с начала февраля опустившись ниже уровня 4800 долларов за унцию.