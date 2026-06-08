При стрельбе рядом с базой сборной Англии на ЧМ-2026 пострадали девять человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в Канзас-Сити (штат Миссури), передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Athletic. Полиция получила вызов после сообщений о стрельбе на Трост-авеню и по прибытии обнаружила большую расходящуюся толпу.

Сначала сообщалось о трех раненых женщинах, которых доставили в больницу. Позднее стало известно, что всего в местные клиники обратились девять взрослых с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Стрелявшие скрылись, подозреваемых пока не задержали, район продолжили патрулировать полицейские.

Отмечается, что место происшествия находится в десяти минутах езды от базы сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Канзас-Сити входит в число наиболее криминогенных городов США: уровень насильственных преступлений там достигает 1,3 тыс. на 100 тыс. человек при среднем по стране показателе 359. В 2025 году в городе зарегистрировали 138 убийств, 349 изнасилований, свыше 1 тыс. грабежей и более 5,4 тыс. нападений с отягчающими обстоятельствами.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд и будет разыгран на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Сборная Англии выступит в группе L вместе с командами Хорватии, Ганы и Панамы; в активе англичан есть победа на домашнем чемпионате мира 1966 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, базы десяти сильнейших сборных мира, включая Англию, находятся на территории США.

Аналитики по контртеррору предупредили о высоких рисках терактов на матчах чемпионата мира-2026 в Северной Америке.

Ранее в Канзас-Сити один человек погиб и более 20 получили ранения в результате стрельбы во время парада в честь победителей Супербоула.