Армия Израиля ударила по нефтехимическому комплексу в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр, передает РИА «Новости». Уточняется, что целью атаки стали несколько объектов на территории этого промышленного узла.

«Некоторое время назад военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», – говорится в сообщении армии.

Других деталей, включая масштабы разрушений, возможные жертвы или дальнейшие действия сторон, в распространенном заявлении на момент публикации не приводилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

США и Израиль ранее нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в иранской провинции Йезд.

Иранские военные в ответ на израильские действия запустили ракеты по территории Израиля.