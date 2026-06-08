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    Рынок нефти начал неделю резким скачком
    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня

    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    7 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

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    7 июня 2026, 16:36 • Новости дня
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники нефтяного альянса ОПЕК приняли решение нарастить совместные объемы извлечения сырья на 188 тыс. баррелей в сутки для поддержания стабильности мирового рынка.

    России разрешили увеличить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тыс. баррелей в сутки, до 9,824 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Месяцем ранее максимально разрешенная добыча нефти в стране составляла 9,762 млн баррелей в сутки.

    Помимо России, квоты были пересмотрены и для других участников соглашения. Кувейт сможет нарастить добычу на 16 тыс. баррелей в сутки, до 2,644 млн, Оман – на пять тысяч, до 831 тыс. баррелей, а Ирак – на 26 тысяч, до 4,378 млн баррелей в сутки. Суммарно семь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

    «В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года», – говорится в коммюнике организации по итогам встречи.


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    7 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пообещал соразмерный ответ Вашингтону в случае использования иранских средств для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб от конфликта на Ближнем Востоке.

    Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

    «Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

    Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

    Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.

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    7 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах ОПЕК+ повысить добычу нефти в июле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семь ведущих стран ОПЕК+ на сегодняшней встрече, как ожидается, согласуют повышение квот на добычу нефти в июле к уровню июня на 188 тыс. баррелей в сутки, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Семь ведущих стран ОПЕК+ на встрече, которая состоится в воскресенье, скорее всего, примут решение увеличить квоты на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Это повышение будет аналогично майскому, но немного выше июньского, что связано с выходом Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК и ОПЕК+.

    В сообщении агентства отмечается, что окончательное решение еще не принято, однако источники Reuters ожидают, что участники встречи поддержат такой шаг. По данным агентства, во время министерской встречи не ожидается изменений в общей политике по добыче нефти.

    В воскресенье пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, совещание стран ОПЕК и встреча «семерки». Начало всех мероприятий намечено на 15:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце семь государств альянса согласовали новые квоты на июнь с ростом добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

    Перед этим Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК для увеличения собственной добычи нефти.

    Позже вице-премьер России Александр Новак подтвердил сохранение прежних графиков компенсаций излишне добытого топлива.

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    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    7 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана готовят суровые ответные меры после обстрела жилых многоэтажных домов в ливанской столице израильской армией.

    Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи предупредил о грядущем возмездии за атаку на Ливан, передает РИА «Новости». Канцелярия израильского премьера ранее подтвердила нанесение ударов по южным окраинам Бейрута в качестве реакции на действия движения «Хезболла».

    «Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии», – написал иранский политик в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил, что агрессора необходимо наказать, и призвал внимательно следить за ночным небом. По данным ливанских журналистов, израильские снаряды попали в две квартиры обычных жилых домов, в результате чего появились пострадавшие.

    Очередной виток эскалации начался второго марта на фоне напряженности между США, Израилем и Ираном. Несмотря на достигнутое 16 апреля в Вашингтоне соглашение о прекращении огня, израильские вооруженные силы продолжают атаковать поселения на юге Ливана. В ответ бойцы «Хезболлы» вынуждены проводить регулярные боевые операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в районе Дахии.

    До этого израильская армия осуществила точечную атаку на Бейрут.

    Иранские военные еще весной пригрозили Тель-Авиву тяжелыми ракетными ударами за нападения на Ливан.

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    7 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Израиль собрался дать ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Kan: Израильские власти пригрозили ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.

    «Мы ответим на иранские запуски», – приводит ТАСС со ссылкой на Kan слова израильских официальных лиц, не указывая имен и должностей.

    Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, выпущенные с начала вечера с территории Ирана по израильской территории, были успешно перехвачены.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что на данный момент ни один из иранских снарядов не достиг цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израиль ранее сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

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    7 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран, Ирак и Сирия закрыли воздушное пространство

    Tекст: Антон Антонов

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю, сообщают местные власти и информационные агентства.

    Как сообщает Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, воздушное пространство на западе страны было закрыто до особого распоряжения.

    Иракское управление гражданской авиации объявило о закрытии воздушного пространства страны на 72 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

    Сирийское управление гражданской авиации сообщило о временном закрытии южных воздушных коридоров и остановке работы международного аэропорта Дамаска на 12 часов.

    Министерство транспорта Израиля, со своей стороны, после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны останется открытым. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам оперативного совещания было решено сохранить обычный режим полетов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    7 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ продлили действие квот на добычу нефти до конца года
    Страны ОПЕК+ продлили действие квот на добычу нефти до конца года
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерская встреча стран альянса ОПЕК+ приняла решение о сохранении текущих ограничений на добычу нефти до конца декабря.

    Участники альянса подтвердили действие текущих квот на добычу нефти для всех стран до конца года, передает РИА «Новости». В официальном коммюнике по итогам воскресного заседания отмечается: «Подтвердить уровень общей добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в соответствии с соглашением, принятым на 38-й встрече министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 31 декабря 2026 года».

    Кроме того, на встрече был одобрен план по достижению целей Хартии сотрудничества. Этот документ был разработан секретариатом организации по поручению министров, данному в ноябре прошлого года. Сама Хартия была подписана в июле 2019 года.

    Следующее собрание всех министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, запланировано на 29 ноября. Это будет уже 42-я встреча представителей альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года альянс поручил секретариату ОПЕК подготовить детальный план по достижению целей хартии сотрудничества.

    В мае семь государств организации согласовали новые квоты на июнь.

    Перед нынешним заседанием агентство Reuters сообщило о планах этих стран повысить добычу нефти в июле.

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    7 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Израильская армия приступила к зачистке окрестностей ливанского города Набатия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия – административному центру одноименной провинции на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.

    Наступление на окрестности города Набатия, расположенного в 75 километрах от Бейрута, стартовало после интенсивных авиационных ударов и артиллерийской подготовки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    В ходе зачистки территории израильские военные активно применяют специализированных роботов. Техника используется для безопасного обнаружения заложенной взрывчатки и выявления диверсионных групп противника.

    Днем ранее представители «Хезболлы» заявили об успешном обстреле израильского командного пункта и скопления бронетехники. Удар был нанесен в восьми километрах от Набатии, неподалеку от контролируемого израильтянами средневекового замка Бофор. В результате атаки управляемым снарядом был подбит один танк Merkava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский беспилотник атаковал армейский джип в провинции Набатия.

    Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения поразили бронетехнику ЦАХАЛ в районе крепости Бофор.

    В конце мая израильская боевая авиация обстреляла крупные населенные пункты на юге Ливана.

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    8 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по позициям боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает КСИР.

    КСИР проинформировал об ударах «по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Атака стала ответом на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство.

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    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать 70% территории Газы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильское руководство планирует в ближайшее время значительно усилить свои позиции на территории палестинского анклава, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    Ожидается установление контроля над 70% сектора Газа, рассказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства, передает ТАСС.

    Глава кабмина подчеркнул решимость страны полностью ликвидировать военный потенциал противника. По его словам, армия продолжит планомерное наступление на позиции боевиков.

    «В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону военного присутствия в анклаве до 70%.

    Незадолго до этого израильские военные ликвидировали четыре склада оружия радикалов в центральной части сектора Газа.

    В середине прошлого месяца Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинской территории для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

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    8 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД Ирана заявил об ударах вооруженных сил по военным целям на севере Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля, сообщил МИД Ирана.

    Ведомство распространило заявление, в котором подтвердило удары по израильским объектам. В заявлении МИД эти действия увязаны с «неоднократными нарушениями режима прекращения огня» и «агрессивными действиями Израиля против Ливана и Ирана». Также упомянуто сотрудничество Израиля с США при недавних атаках на иранские суда и объекты на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем [в Ливане] и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил об ударе баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю.

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