Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

Tекст: Мария Иванова

Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.