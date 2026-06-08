В Петербурге продолжились поиски подростка с желтым самокатом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поиски подростка с желтым самокатом продолжаются, к мероприятиям подключились добровольцы и полиция, рассказала собеседница РИА «Новости».

«Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски», – рассказала она.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов по камерам видеонаблюдения заметили похожего подростка в районе Московского вокзала. Женщина выразила надежду, что сын вернется домой или находится где-то поблизости, отметив, что семья живет в Приморском районе и очень ждет его возвращения.

Ранее представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге сообщили приметы пропавшего. Мальчик ростом 155 сантиметров ушел из дома пятого июня с черным рюкзаком и желтым самокатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пропавшего подростка из Ленинградской области обнаружили живым в Петербурге.