США задумались о покупке архипелага Чагос

Telegraph: США изучают возможность купить архипелаг Чагос

Tекст: Антон Антонов

В публикации Telegraph говорится, что «Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план Кира Стармера по передаче суверенитета территории».



«Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над стратегически важной британо-американской военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределенности вокруг ее будущего», – приводит РИА «Новости» текст материала.

По данным издания, этот сценарий был описан администрацией США в специальном документе, который должен был стать альтернативой плану британского премьера по передаче суверенитета архипелага Маврикию. При этом подчеркивается, что обсуждение покупки Чагоса не считается для Вашингтона приоритетным вариантом.

Газета отмечает, что Белый дом, по ее информации, постоянно обсуждал с Даунинг-стрит вопросы обеспечения безопасности базы Диего-Гарсия. Подробности возможных переговоров с Маврикием и официальная позиция США по идее выкупа архипелага в материале не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сделка между Британией и Маврикием по Чагосским островам, подписанная в мае 2025 года, предусматривает передачу суверенитета Маврикию и 99-летнюю аренду базы Диего-Гарсия для США и Великобритании.

Белый дом осудил решение Лондона о передаче архипелага Чагос Маврикию и потребовал сохранить Диего-Гарсия под британским контролем. Британия приостановила передачу архипелага Чагос Маврикию.