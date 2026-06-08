  • Новость часаИзраильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония спровоцировала Китай на «морскую спецоперацию»
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава шведской ABB Виорд предрек Европе высокие цены на газ
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана
    Оппозиция Армении заявила о «каруселях» на парламентских выборах
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    8 июня 2026, 06:34 • Новости дня

    Синоптики пообещали москвичам потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная летняя погода с прогревом воздуха почти до тридцати градусов тепла, такие данные привели в Гидрометцентре.

    В понедельник днем столбики термометров в городе покажут от 27 до 29 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 15 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья температурный фон также останется высоким. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов, а в ночные часы похолодает до 15 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву сильной жаре.

    5 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве беременной женщины задержали в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обнаружили тело 28-летней беременной женщины с признаками насильственной смерти в столице, задержан подозреваемый, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.

    На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.

    Комментарии (2)
    5 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского

    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель государственного обвинения потребовал назначить иноагенту Михаилу Ходорковскому наказание в виде 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации российской армии.

    В Мещанском суде Москвы прошли слушания по делу Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Прокуратура настаивает на суровом наказании за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и проговорить к 14 годам лишения свободы», – сообщил участник судебного процесса.

    Следствие установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года фигурант дела, находясь за границей, публиковал в социальных сетях ложные данные. Посты касались действий российских военных против мирных жителей во время специальной военной операции.

    Ранее Ходорковский был осужден по двум уголовным делам, но в декабре 2013 года получил президентское помилование и вышел на свободу. В конце 2015 года его снова заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе столичная прокуратура направила дело Ходорковского о фейках про российскую армию в суд. В феврале Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу бывшего главы ЮКОСа.

    А осенью прошлого года ФСБ возбудила против Ходорковского уголовное дело из-за участия в нежелательном «Антивоенном комитете России» ( организация признана террористической и запрещена в РФ).

    Комментарии (7)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех уничтоженных на подлете к Москве дронах ВСУ в течение часа, всего за ночь были ликвидированы восемь БПЛА.

    «Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.14.

    Через 25 мину Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Всего с полуночи силы ПВО уничтожили восемь дронов.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона, и еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Стало известно состояние пациентов после первых пересадок рук

    В Москве рассказали о состоянии пациентов после первых пересадок рук

    Стало известно состояние пациентов после первых пересадок рук
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациенты после первых в России пересадок рук уже чувствуют себя хорошо, а у одного из них полностью восстановилась функция кисти, сообщили в мэрии Москвы.

    О ходе первых в России трансплантаций рук и состоянии пациентов рассказала РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на ПМЭФ. По ее словам, в марте московские врачи запустили новое направление трансплантологии, выполнив две операции по пересадке рук после их утраты.

    «Да, действительно, команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного специалиста, пластического хирурга провели уже две пересадки. В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо», – сказала Ракова.

    Она уточнила, что первая операция была проведена в прошлом году, и на сегодня функциональность конечности полностью восстановлена: пациент пишет, водит машину, занимается спортом. Второе вмешательство прошло в феврале, у пациента уже появилась чувствительность, и он начал выполнять простые действия, что Ракова назвала большим прорывом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские хирурги в НИИ Склифосовского впервые в России одновременно провели трансплантацию двух кистей рук пациенту.

    Позже Минздрав включил кожу в официальный перечень органов и тканей, разрешенных для пересадки с 1 сентября 2026 года. Также сообщалось, что ведомство с 1 сентября расширит список бесплатных трансплантаций, добавив в него пересадку костей, нервов и спинного мозга.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Раскрыты неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Архив Москвы раскрыл неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые архивные материалы о семье Александра Пушкина, включая запись о браке с Натальей Гончаровой, стали доступны в открытом доступе в интернете.

    Исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина, выложил в открытый доступ главный архив Москвы. Публикация приурочена ко Дню русского языка и дню рождения классика, сообщает 360.ru.

    В сети появились записи о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге с указанием места рождения поэта, договор найма квартиры на Арбате и другие свидетельства. Эти материалы уточняют отдельные биографические детали, в том числе адрес появления поэта на свет.

    Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин родился в доме на Немецкой улице в Москве. Новые публикации позволяют увидеть эти сведения по подлинным документам начала прошлого века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина. А президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество.

    Ранее в Калининграде впервые показали оригинальную рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Пушкина.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Новый региональный код 997 появился на номерах в Москве

    В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 997

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичных дорогах появились первые автомобили с государственными номерами новой серии 997, установленными, в частности, на седан Mazda 3, сообщили журналисты.

    В российских столичных отделениях ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым региональным кодом 997, на это обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых таких номеров корреспондент издания заметил на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Новый знак установлен на седане Mazda 3 первого поколения.

    Предыдущее расширение номенклатуры региональных кодов автомобильных номеров в Москве произошло летом 2022 года, когда начали выдавать номера серии 977. До этого, по мере исчерпания возможных комбинаций, к базовому столичному коду 77 последовательно добавлялись 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

    Российские автономера действующего образца используются с 1994 года, и за это время столице несколько раз приходилось вводить новые сочетания кодов, чтобы обеспечить растущий автопарк необходимым количеством регистрационных знаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный регистрационный номер в России содержит цифровой код субъекта федерации и по состоянию на 2026 год система использует более 140 кодовых комбинаций.

    Ранее в Московской области утвердили два новых кода для автомобильных номеров 250 и 550 и в регионе будут выдавать такие регистрационные знаки наряду с ранее действовавшими. Позже Госавтоинспекция опровергла слухи о массовом изъятии в Москве номеров серии «АМР», заявив о законности использования таких знаков при наличии правильных документов.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    В Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи

    В Москве мошенники начали обманывать людей с помощью видеоконференций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию и убеждать под видом сотрудников правоохранительных органов передать курьеру все деньги, сообщает прокуратура Москвы.

    Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с рассылкой электронных писем со ссылкой на видеоконференцию. Таким образом они выманили у 88-летнего москвича более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным прокуратуры, пожилой мужчина получил на электронную почту письмо с предложением присоединиться к видеоконференции и, перейдя по ссылке, увидел на экране «правоохранителя». Тот заявил пенсионеру, что от его имени якобы был совершен перевод на финансирование преступной деятельности и предложил «сотрудничать».

    Лжесиловик по видео дал мужчине подробную инструкцию, потребовав снять все накопления и передать наличные курьеру, представленному как внештатный сотрудник, при этом телефонные аферисты уверяли, что деньги вернут с процентами.

    Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам, общий ущерб превысил 4 млн рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, в надзорном органе напомнили о недопустимости открытия сомнительных сообщений, перехода по неизвестным ссылкам и перезвона на присланные незнакомые номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве телефонные аферисты за три месяца обманули пенсионерку на 37 млн рублей, выдавая себя за коммунальщиков и банковский надзор.

    Ранее в столице лжесотрудники ведомств по схеме с установкой приложений и видеосвязью выманили у пенсионера 30,7 млн рублей, организовав многократную передачу наличных курьерам. Позже дистанционные мошенники стали применять обновленную тактику обмана, уверяя граждан, что их сбережения якобы входят в государственный резервный фонд.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности в Москве

    Гидрометцентр предупредил об оранжевом уровне опасности в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели воздух в столице прогреется до 30 градусов, что стало причиной объявления повышенного уровня метеорологической угрозы.

    Ожидается, что 8 и 9 июня температура воздуха в столице значительно повысится, передает ТАСС.

    «В понедельник и вторник, 8–9 июня, в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, оранжевый уровень опасности», – сообщил собеседник агентства.

    Данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях и высокой вероятности стихийных бедствий. Метеорологи отмечают, что погоду в Центральной России сформирует антициклон. На фоне переменной облачности в начале недели в столице возможны кратковременные дожди.

    Эксперты добавили, что ночи останутся прохладными, но днем воздух будет быстро прогреваться. Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на один или полтора градуса. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой, грядущая жара характерна скорее для июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае из-за аномальной жары синоптики вводили оранжевый уровень погодной опасности во всем Центральном федеральном округе.

    Высокая температура установила новые рекорды в семи городах Центральной России.

    Температурный фон в столице превысил климатическую норму на семь градусов.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    На подлете к Москвы сбили 12-й с начала суток БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака беспилотника на столичный регион завершилась его уничтожением, при этом обломки упали на землю, где сейчас работают службы экстренного реагирования.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Чиновник уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к столице.

    Это 12-й беспилотный летательный аппарат, уничтоженный у Москвы с начала текущих суток. Экстренные службы продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 12 дронов. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 02:13 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре украинских беспилотника уничтожили силы ПВО при приближении к российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, 5 июня, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Один дрон уничтожен при попытке достичь пределов Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевший на Москву дрон уничтожили силы ПВО, сообщил в Max-канале столичной градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    ПВО сбила два дрона на подлете к Москве

    ПВО Минобороны сбила два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два беспилотника были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к столице, а на месте падения обломков уже работают экстренные службы, сообщили власти Москвы.

    О новых двух сбитых беспилотниках сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Всего с начала суток на подлете к городу было уничтожено 14 беспилотников. Информация о возможных последствиях падения обломков в сообщении не приводится.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москвы сбили 12-й с начала суток БПЛА. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Ученые сообщили о завершении магнитной бури на Земле

    Ученые ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле завершилась по мягкому сценарию

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитное событие, вызванное серией мощных солнечных вспышек, подошло к концу, сохранив лишь небольшие остаточные возмущения от солнечного ветра.

    Магнитная буря на Земле завершилась в субботу, 6 июня, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Ученые зафиксировали нормализацию температуры, плотности и величины магнитного поля, отметив лишь незначительные остаточные возмущения из-за повышенной скорости солнечного ветра.

    Геомагнитное событие было спрогнозировано после трех вспышек на Солнце 3 июня, одна из которых достигла высшего балла X. Ожидалось, что плазменные облака сольются и вызовут сильную бурю уровня G3-G4. «Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено», – сообщили специалисты.

    Прогноз не оправдался: слияния облаков не произошло, а их скорость оказалась ниже ожидаемой. Первое облако достигло Земли утром в пятницу, не вызвав серьезных возмущений. Лишь прибытие второго и третьего облаков днем запустило бурю по мягкому сценарию.

    Пик активности пришелся на вечер пятницы, достигнув уровня G2.3, что является промежуточным значением между средней и сильной категориями. Событие длилось около 10 часов и завершилось к двум часам ночи субботы. Геомагнитный прогноз на выходные остается благоприятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3. На следующий день специалисты спрогнозировали мощный геомагнитный шторм третьего уровня.

    В пятницу ученые ИКИ РАН зафиксировали значительное снижение скорости потока солнечной плазмы.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Девятый с полуночи дрон ВСУ перехватили на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО с полуночи нейтрализовали девятый дрон ВСУ на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале

    «Ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До столичного региона долетает лишь тысячная доля процента запускаемых дронов, при этом инциденты совершенно не нарушают привычную работу городских коммунальных служб, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Количество беспилотников, которые пролетели через систему противовоздушной обороны всех рубежей Москвы, составляет одну тысячную процента», – сказал Собянин в интервью РБК.

    Он выразил благодарность военным за ответственную работу и отметил, что столица оказывает армии всестороннюю поддержку.

    По его словам, атаки дронов не повлияли на функционирование инфраструктуры. Коммунальщики продолжают трудиться в плановом режиме.

    Ранее Собянин сообщил, что на подлете к столице поразили два БПЛА. До этого возле столицы уничтожили еще три дрона.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле
    Politico: Франция разместит войска на Кипре
    В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга