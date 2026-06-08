Россия задумалась об отмене виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Малайзия, Индонезия – ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», – заявил представитель ведомства, сообщает ТАСС.

Кондратьев также выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел продолжит активную работу по согласованию необходимых документов для реализации этих планов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал проработку безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.

В мае пресс-служба Минэкономразвития сообщила об обсуждении взаимной отмены туристических ограничений с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.