Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.
Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.
МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.